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2025秋冬巴黎時裝周 Hermès自信女子的經典變奏

記者孫曼／專題報導
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本季大量運用相近色的組合和對比材質。圖／愛馬仕提供
本季大量運用相近色的組合和對比材質。圖／愛馬仕提供

愛馬仕（Hermès）於巴黎時裝周期間發表2025秋冬女裝系列。在創意總監Nadège Vanhée的發想下，本季的服裝單品可以說是一整櫃滿足各種不同年齡層奢華時尚穿著需求的衣櫥，每一件服裝都展現了愛馬仕女裝一貫的經典風格，在實穿與時髦感之間達到平衡，舒適自在之際亦能活動自如。

大量結合皮革、毛料針織

正如前幾季展現出的特色，本季也大量結合了皮革與毛料針織，毛氈堅韌厚實與保護性，與皮革的紳士風格相互輝映：有的皮革鞣製得較為硬挺，有的則更為柔軟，與貼合身型的針織和毛料形成不同程度的對比，而這自然要歸功於愛馬仕品牌在皮革製品方面擁有悠久的傳承與工坊精湛的技術。為了能凸顯各種皮革的運用和多變風貌，本季也可見到大量的開衩和腰部垂墜穗花的皮革編織綁帶，在身體前側和後側隨著模特兒的快速走動而自在擺動，都是創造更豐富皮革視覺效果的服裝設計手法。

Nadège Vanhée接受外媒訪問時提到，男裝和裁剪設計是她的靈感來源，她希望打造經典款的單品，正如愛馬仕的包包一樣雋永而不受流行美學與時尚風潮的影響，隨時從衣櫥拿出來都能輕鬆上身：經典的皮革馬術夾克、雙面設計的大衣、飛行員夾克、男裝風格的皮褲、由馬鞍襟翼構成的短褲、可以展開拉鍊而變成一方毯子的大衣、牛仔夾克、套頭針織衫、緊身裙等。

本季大量運用相近色的組合和對比材質。視覺基調從各種不同深淺的鐵灰色與黑色堆疊展開，米色和褐色是明亮的組合，如夜晚的深咖啡色形成另一系列的光影，手繪大理石印花乍看似油彩的流動又似木紋，與一抹亮眼的青松和苔蘚綠色，為大秀注入深秋的大自然氣息。牛仔布與皮革結合，打造出結構感十足的造型。

輪廓自然流暢 肩線也舒服

整體的輪廓自然流暢。高腰線的設定修飾了腿部的長度，也讓垂墜的綁帶和長大衣的下擺擁有足夠的舞台。光澤感的羊羔皮手套、皮革襯衫和長褲設計簡潔且華麗。金屬拉鍊既具有功能，刻意不作成隱藏或同色的巧思，使得銀色的拉鍊也成為此系列重要的金屬裝飾。

有的拉鍊則沿著身體曲線的挖空設計展開，彷彿愛馬仕的女子是如此舒適自在，就連何時想要拉開或拉起都能隨心所欲隨興而至。

而這種自在舒適也體現在於本季的肩線設計上。雖然諸多單品的發想來自男裝，但在Nadège Vanhée的手中，不刻意放大也不過度收窄的肩線更為貼合女性的身體線條，目標無疑是讓穿著者活動自如，搭配的鞋款以包頭跟鞋和及膝長度的馬術靴為主。

正如大秀所標示的「她邁開步伐，堅定不移。她向前邁進，不曾回首，因為她擁有所需的一切。」愛馬仕本季的設計是獻給各年齡自信女子的經典變奏。

男裝是本季服裝的靈感來源。圖／愛馬仕提供
男裝是本季服裝的靈感來源。圖／愛馬仕提供
皮革鑲嵌的亮綠色洋裝。圖／愛馬仕提供
皮革鑲嵌的亮綠色洋裝。圖／愛馬仕提供
本季許多服裝設計元素借鑑經典男裝。圖／愛馬仕提供
本季許多服裝設計元素借鑑經典男裝。圖／愛馬仕提供
裝飾拉鍊與挖空的開衩印花短洋裝。圖／愛馬仕提供
裝飾拉鍊與挖空的開衩印花短洋裝。圖／愛馬仕提供
包覆感的跟鞋。圖／愛馬仕提供
包覆感的跟鞋。圖／愛馬仕提供
毛料洋裝裝飾皮革滾邊。圖／愛馬仕提供
毛料洋裝裝飾皮革滾邊。圖／愛馬仕提供
色澤亮眼的苔綠色針織洋裝。圖／愛馬仕提供
色澤亮眼的苔綠色針織洋裝。圖／愛馬仕提供
硬挺的手拿皮箱。圖／愛馬仕提供
硬挺的手拿皮箱。圖／愛馬仕提供
以皮革和毛料拼組而成的男裝制服風套裝。圖／愛馬仕提供
以皮革和毛料拼組而成的男裝制服風套裝。圖／愛馬仕提供

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