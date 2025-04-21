走進詩意花園 Van Cleef & Arpels歡頌春天

Lucky Spring胸針，18K玫瑰金鑲嵌珍珠母貝、紅玉髓及縞瑪瑙。圖／梵克雅寶提供

大自然是法國珠寶梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）永恆的靈感泉源。隨著2025年大地復甦、染上絢麗繽紛的色彩，梵克雅寶再度與2020年起合作無間的法國藝術家Alexandre Benjamin Navet聯手，以色彩繽紛的筆觸，結合梵克雅寶春意盎然的詩意花園，透過Lucky Spring系列捎來幸運的大自然意象，共同歡頌春天的到來。

枝椏間點點雪白的梅花綻放，是春天到來的第一手消息；踏進梵克雅寶的花園，一俯首則見小巧的鈴蘭花蕾垂墜綠葉之間；被視為幸運象徵的紅色瓢蟲捎來令人雀躍的消息，翩翩展翅飛舞–Lucky Spring系列採用溫暖亮澤的玫瑰金、映照虹彩的白色珍珠母貝、飽滿鮮豔的紅玉髓和縞瑪瑙，每一個元素都經過匠心設計，勾勒閃亮奪目的田園春景，為清新優雅的季節鍍上幸運色彩。

今年春季，梵克雅寶與Alexandre Benjamin Navet的合作猶如一趟踏入全新世界的漫步之旅，使想像馳騁於植物與動物之間。瓢蟲無疑是Lucky Spring系列最討喜的動物角色：鮮紅奪目的紅玉髓成為瓢蟲的翅膀，與玄黑色的縞瑪瑙及綻放微妙虹彩的白色珍珠母貝和諧協奏，圓潤的金珠勾勒出瓢蟲活潑可人的輪廓。小瓢蟲有時斂著翅膀停佇於Between the Finger指間戒上，有時則與燦爛盛開的梅花、含苞待放的鈴蘭花蕾、和金澄燦爛的的樹葉組成長短不一的鍊子，點綴於手腕或胸前。

有時，小瓢蟲會張開雙翅，靈動地攀上項鍊吊墜，恍似在緩緩甦醒的花間翩翩飛舞。以鏡面拋光玫瑰金鑄造的身軀，與翅膀上的拋光金質圓點互相輝映，完美捕捉春天溫柔宜人的陽光，成為最燦爛迷人的幸運符碼。