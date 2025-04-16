安雅泰勒喬伊 大曬美腿 浪漫走春秀優雅

Prada拋光皮革高跟鞋。圖／Prada提供

春天是外出、交流與分享的季節，而一雙有氣質、造型特殊的高跟鞋則是鞋櫃裡永遠缺少的單品。近日包含GUCCI 、Prada、Christian Louboutin、Giuseppe Zanotti、Aquazzura等多個品牌都發表了新款鞋履，以閃亮水鑽、具辨識度細節，又或是優雅的輪廓線條，成為一場最貼近地面的風格走秀。

以Netflix美劇 「后翼棄兵」走紅的女星安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy），近日為新片「禁谷」（The Gorge）在紐約亮相宣傳時，穿上「紅底鞋王」Christian Louboutin的Iriza高跟鞋，鞋款具特殊的內側開口設計、尖頭與纖細高跟，漆亮皮裸色更顯現安雅泰勒喬伊的潔白肌膚，搭配戲劇性十足的外套與短褲，完全收服了鏡頭後的羨慕眼光。

日前才為2025春夏系列正式上市的GUCCI，則有一雙新款的Signoria Slingback Pump高跟鞋，鞋款選用漆亮皮、繫帶設計，並有粉紅、芥末綠、暗紅等多種顏色；尤其金色繫帶更是點睛的神來一筆，側面並鑲有金色GUCCI字樣，將奢華精神藏入細節。

強調實驗、前衛精神的Prada本季推薦了一雙拋光皮革高跟鞋，看似低調的黑色皮革、實則在鞋面上藏入最具Prada辨識度的三角形與品牌字樣，簡約、俐落且具高級感。

喜愛華麗風格？義大利 鞋履精品Rene Caovilla有一雙米色Veneziana尖頭穆勒高跟鞋，其鞋面滿布以水鑽與細膩刺繡，加上穆勒鞋的形式，穿脫方便，同時散發懷舊的優雅風格。同樣源自義大利、2012年創立的Aquazzura則有一款Esencia穆勒高跟鞋，選用麂皮與金色羅紋的柔軟納帕皮革繫帶，加上金色的鞋面裝飾饒富幾何美。