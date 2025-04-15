De Beers 珍罕彩鑽 刻畫林木風采
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De Beers Jewellers於2025年初揭曉Essence of Nature高級珠寶系列第一篇章，為即將於年中亮相的全系列作品暖身。延續品牌以大自然為靈感泉源的創作形式，該系列的設計採用品牌最負盛名的鑽石，以充滿藝術感的手法，致敬雄偉樹木的壯麗之美。
樹木是屹立不搖的力量象徵。De Beers Jewellers全新Essence of Nature高級珠寶系列以未經雕琢的天然綠色、黃色和白色鑽石原石結合璀璨的拋光美鑽，從深埋在地底下交織盤繞的樹根，到優雅探向天際的壯闊樹冠，刻畫樹木的威嚴雄偉與神祕感。
第一篇章共三個套組：Embrace套組以抽象手法，致敬深藏於地底下盤繞交錯的樹根，採用罕見的綠色鑽石作為主角，以白鑽與質地光滑的黑玉襯托，是品牌首度於作品中運用樹木化石。涵蓋多款可轉換設計的Interlace則採用黃鑽原石和拋光美鑽，以具象方式探索樹根的形象；其中鑽石雞尾酒戒指主鑽為來自Natural Works of Art系列、極為罕見的8.75克拉濃彩黃鑽。最後，Foundation套組致敬樹木的力量與威嚴，集大成之作為雙排鑽石構築而成的項鍊，流暢線條讓人聚焦中央一顆極為珍稀的深彩帶灰色與黃色的綠鑽，彷彿蓊鬱的樹冠。
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