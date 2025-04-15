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Louis Vuitton BIKER包堅韌又優雅

記者孫曼／綜合報導
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LV BIKER包Pixel Grège米灰色款。圖／路易威登提供
LV BIKER包Pixel Grège米灰色款。圖／路易威登提供

BLACKPINK成員Lisa首度以路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）品牌大使身分出席2025春夏女裝大秀時，就率先曝光了這一季最新的標誌性包款LV BIKER，一時蔚為話題，如今這款路易威登女裝系列藝術總監Nicolas Ghesquière的最新標誌性創作包款已經上市了。

在Nicolas Ghesquière的發想下，2025年春夏系列探索所謂的「軟實力」概念，類似於女性氣質的字面意義，傳達女性的柔美和力量，在LV BIKER上表露無遺。

該包款設計靈感來自經典的騎士夾克，結合了堅韌與優雅，展現出硬挺與柔軟之間的對比。

事實上，LV BIKER剛柔並濟的特性，在工藝上借鑒了品牌傳統上豐富的行李箱製作細節，並融合全新皮革技術：可摺疊的包身結構和多功能性致敬經典的Speedy和Keepall型號，多條肩帶與兩個手柄則能在手拿、手挽、肩背、斜背等多重使用方式中切換自如。

全新Pixel羔羊皮革不僅柔軟並具有顆粒狀的質感，路易威登更進一步添加表層顏色層，製造雙色效果，營造更深邃的視覺層次感。

LV BIKER共推出3種尺寸和多種色調選擇。

尺寸最大為LV BIKER MM包擁有最寬敞的收納空間，提供Pixel Noir和Dark Denim兩種顏色；中尺寸的LV BIKER PM有Pixel Noir、Pixel Grège兩種顏色。

尺寸最小的LV BIKER NANO包則提供Pixel Noir黑色。

路易威登品牌大使Lisa演繹LV BIKER包。圖／路易威登提供
路易威登品牌大使Lisa演繹LV BIKER包。圖／路易威登提供
LV BIKER包Dark Denim色。圖／路易威登提供
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