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BVLGARI精湛工藝 珠寶化作眼鏡

記者孫曼／綜合報導
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BVLGARI Tubogas金色貓眼無框太陽眼鏡。圖／寶格麗提供
BVLGARI Tubogas金色貓眼無框太陽眼鏡。圖／寶格麗提供

寶格麗（BVLGARI）眼鏡系列結合精湛工藝和雋永造型，從品牌經典的珠寶作品出發，打造配戴在臉上的珍貴之作。2025年全新春夏系列，主打經典的靈蛇設計Serpenti Forever，並亮相全新Tubogas太陽眼鏡，呼應最新的珠寶力作。由寶格麗皮革與配件創意總監Mary Katrantzou所操刀的Calla系列最新包款，亦有相對應的眼鏡得以搭配。男士眼鏡則脫胎自Octo Finissimo和Bvlgari Aluminium兩款革命性腕表，將標誌性結構延伸至眼鏡設計，展現品牌獨特的義式美學。

女款眼鏡中，Serpenti Forever全新款式採用超輕量金屬鏡框與鏡腳，重新演繹經典的飛行員造型，鉸鏈裝飾代表性的蛇首圖騰，其中琺瑯部分完全以手工鑲嵌，搭配珍貴的黃金加工，是近乎珠寶的工藝傑作。

全新Tubogas太陽眼鏡延伸自同名珠寶系列，首款設計結合螺旋狀的金屬細節與半框貓眼風格鏡框，將1990年代的極簡風格延伸至金屬鼻架與鏡腳，細節散發著珠寶風采。全新Calla系列太陽眼鏡同樣聚焦包款優雅的扇形圖案，搭配鏤空金屬嵌片及滿覆圖案的粗鏡腳，以縐紋加工工藝頌揚現代女性的優雅魅力。

本季新款男士眼鏡中，飛行員太陽眼鏡啟發自顛覆製表史的超薄腕表Octo Finissimo，採用超輕量、持久耐用的鈦金屬，並由日本知名工匠精心打造幾何外框設計與切面輪廓，呼應腕表標誌性的八角形表殼。Bvlgari Aluminium太陽眼鏡則延續腕表突破傳統材質界限的手法，以獨特的方形醋酸纖維鏡框搭配黑色橡膠鏡腳與鋁製鉸鏈，前衛且富有時尚感。

BVLGARI Serpenti Forever桃橘色漸層飛行員太陽眼鏡。圖／寶...
BVLGARI Serpenti Forever桃橘色漸層飛行員太陽眼鏡。圖／寶格麗提供
BVLGARI Octo Finissimo黑色矩形無框太陽眼鏡。圖／寶格麗提供
BVLGARI Octo Finissimo黑色矩形無框太陽眼鏡。圖／寶格麗提供
BVLGARI SS25眼鏡系列形象。
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