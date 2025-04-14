我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

沒有麥當勞 7間連鎖速食漢堡肉排被讚美味又多汁

紐時：美中玩「膽小鬼遊戲」 川普底氣不如習近平

CARTIER Trinity再進化！美洲豹 虎紋 蛇鱗合寫創意傳奇

記者孫曼／專題報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
動物圖案Trinity手環、單邊耳環、戒指。圖／卡地亞提供
動物圖案Trinity手環、單邊耳環、戒指。圖／卡地亞提供

卡地亞（CARTIER）品牌傳人路易卡地亞（Louis Cartier），於1924年打造出三色金質圓環緊緊相扣的Trinity戒環，三枚環圈的設計承載了人類最深刻的三種真摯情感。2024年，為慶祝Trinity系列誕生一百周年，卡地亞以當代美學為Trinity撰寫全新篇章，推出枕形戒指、可變換配戴方式的戒指和重新推出的超大型款手環等多樣豐富的全新創意之作。

探索枕形造型 編織優雅魅力

枕形造型為卡地亞的雋永三環設計煥發全新活力，如今，卡地亞持續探索枕形造型，為既有的戒指和吊墜提供更為璀璨亮眼的全新鋪鑲或半鋪鑲選擇。同時，品牌再度幻化創意，以無限倍增的枕形環圈構成全新的珠寶。

新作包括兩款項鍊和一款手環，將枕形環圈作為自如活動的鏈節，延續Trinity環環相扣的原創概念，透過枕形造型的筆直線條凸顯Trinity系列的幾何美感。所有環圈大小不一，靈動交織，其中最為搶眼奪目的超大型款項鍊由品牌工匠手工組裝而成，幾何摩登的鏈節於頸項間展現精巧編織的優雅魅力。

三獸齊聚環圈 打造鮮明個性

同時，卡地亞也將品牌動物王國標誌性成員包括美洲豹、老虎和蛇，融入Trinity系列的三枚環圈，每枚環圈皆點綴動物圖案：白K金環圈飾以蛇鱗，黃K金和玫瑰金環圈以黑色真漆勾勒豹紋和虎紋。三者造型各異、魅力無窮，蛇鱗環圈起伏延綿，虎紋環圈呈金字塔形，豹紋環圈則圓潤飽滿。

所有黑色真漆圖案均由卡地亞工匠手工製作，全鋪鑲鑽石款式的玫瑰金和黃K金環圈還運用專門工具裝飾「密紋」（mille traits），是卡地亞的獨特工藝。

動物概念款除了戒指、手環之外，更特別打造個性鮮明的雙指戒指和單邊耳環，以大膽張揚的配戴趣味，彰顯卡地亞的標誌性風格印記。

模特兒配戴動物概念Trinity手環和戒指。圖／卡地亞提供
模特兒配戴動物概念Trinity手環和戒指。圖／卡地亞提供
枕形Trinity於2024年首度推出，如今推出全新鋪鑲或半鋪鑲戒指，以及搭配一...
枕形Trinity於2024年首度推出，如今推出全新鋪鑲或半鋪鑲戒指，以及搭配一枚鑽石環圈的鋪鑲吊墜。圖／卡地亞提供
動物概念的Trinity兩指戒指。圖／卡地亞提供
動物概念的Trinity兩指戒指。圖／卡地亞提供
Trinity戒指，白K金、玫瑰金、黃K金，鑲嵌鑽石。圖／卡地亞提供
Trinity戒指，白K金、玫瑰金、黃K金，鑲嵌鑽石。圖／卡地亞提供
模特兒混搭Trinity項鍊、戒指、Panthère de Cartier美洲豹...
模特兒混搭Trinity項鍊、戒指、Panthère de Cartier美洲豹腕表、與Juste un Clou戒指。圖／卡地亞提供
枕型鏈結Trinity手環，白K金、玫瑰金、黃K金。圖／卡地亞提供
枕型鏈結Trinity手環，白K金、玫瑰金、黃K金。圖／卡地亞提供
枕型鏈結Trinity項鍊，白K金、玫瑰金、黃K金。圖／卡地亞提供
枕型鏈結Trinity項鍊，白K金、玫瑰金、黃K金。圖／卡地亞提供
Trinity項鍊，白K金、玫瑰金、黃K金，鑲嵌鑽石。圖／卡地亞提供
Trinity項鍊，白K金、玫瑰金、黃K金，鑲嵌鑽石。圖／卡地亞提供

上一則

蘋果沒放棄AR智慧眼鏡 傳庫克優先推動Apple Glass開發

下一則

遭遇股災心情混亂？3星座進出股市要放穩步調、別貪心

延伸閱讀

60年傳奇落幕 舊金山華埠寶謙昌參茸藥材行結束使命

60年傳奇落幕 舊金山華埠寶謙昌參茸藥材行結束使命
美中藥行業先驅 寶謙昌參茸藥材行60年傳奇落幕

美中藥行業先驅 寶謙昌參茸藥材行60年傳奇落幕
謝霆鋒副業傳奇 賣香腸海撈15億人民幣

謝霆鋒副業傳奇 賣香腸海撈15億人民幣
NBA／爵士菜鳥柯利爾7助攻 破名人堂傳奇史塔克頓紀錄

NBA／爵士菜鳥柯利爾7助攻 破名人堂傳奇史塔克頓紀錄

熱門新聞

三星座女生總是讓男生一遇到就難以割捨。(取材自免費圖庫pakutaso)

一出現就讓人不想放手：最讓男生最捨不得的「3星座女」

2025-04-12 19:35
網友分享如何用日常生活常見的物品自製無毒除雜草劑。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Greta Hoffman）

整理庭院不想用化學藥劑 「廚房3小物」自製除草劑神效立現

2025-04-11 21:35
網友分享如何分辨華人及美國人的家。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Get Lost Mike）

屋外就能看出是老美或華人的家 在地人曝風格差異

2025-04-12 08:37
三生肖女不愛計較，人緣佳。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@KoolShooters）

三生肖女心寬不計較 兔豁達是人氣王、她高情商化解不快

2025-04-07 00:00
在機場用餐時，專家建議不要選包括生魚片在內四種食物。機場示意圖，和本新聞無關。(美聯社)

別讓旅程掃興了 在機場不要吃這四種食物

2025-04-06 19:35
下飛機時若空服員對你說再見，可能不是只有道別。空服員示意圖，非新聞當事者。 (路透)

「VIP」不見得是尊榮？空服員對你說「cheerio」有深意

2025-04-09 21:35

超人氣

更多 >
媲美林青霞 女星不濫交染愛滋病 香消玉殞僅41歲

媲美林青霞 女星不濫交染愛滋病 香消玉殞僅41歲
高檔妓院藏身哈佛大學旁「1小時600元」恩客全大咖

高檔妓院藏身哈佛大學旁「1小時600元」恩客全大咖
「美國面臨艱鉅挑戰」83歲參議員桑德斯在科切拉發聲

「美國面臨艱鉅挑戰」83歲參議員桑德斯在科切拉發聲
北京如何看待川普？衛報：內宣百年國恥的工具 不會吞下這口氣

北京如何看待川普？衛報：內宣百年國恥的工具 不會吞下這口氣
商務部長：智慧型手機、半導體等電子產品 月後加關稅

商務部長：智慧型手機、半導體等電子產品 月後加關稅