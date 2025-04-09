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2025 F1開跑 盤點7明星賽車手表現

記者釋俊哲／專題報導
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TUDOR Black Bay Ceramic「Las Vegas Grand Prix」特別版腕表。圖／TUDOR提供
TUDOR Black Bay Ceramic「Las Vegas Grand Prix」特別版腕表。圖／TUDOR提供

2025／2026賽季的F1一級方程式大賽首站澳洲站日前完賽。雖然場上勝負已分，但場邊還有另一場「精品大戰」正在無形中上演。且來盤點7位不同車隊的明星車手的手上名表，單價普遍上看百萬，是毫不遜色於F1一級方程式賽車的另一場高含金量、高強度競爭。

Lando Norris：

RICHARD MILLE RM 67-02超薄自動上鍊腕表

McLaren車隊拿下澳洲分站冠軍的Lando Norris無疑是超強亮點。他手上配戴了一款RICHARD MILLE的RM 67-02超薄自動上鍊腕表「McLaren款」，明亮的橘色正是McLaren車隊主色，表款並使用3.6mm的CRMA7超薄自動上鍊機芯，兼具輕、薄、抗震等多重特色，但該表款並未販售、是車隊好友的獨家限量款。

Max Verstappen：

TAG Heuer Monaco追針特別訂製款

澳洲站獲得亞軍佳績的Max Verstappen來自紅牛車隊，手上表款出自泰格豪雅（TAG Heuer）專門設計的一只Monaco追針特別訂製款，具開放式黑色面盤搭配紅色細節，並加入四顆星星與對應年份、代表了Max的四冠紀錄，加上F1場邊的大型Monaco掛鐘，再度強化了TAG Heuer、Monaco計時碼表與賽車賽事的重要淵源。

George Russell：

IWC工程師系列藍色面盤自動款

獲得季軍、Mercedes-AMG車隊的車手George Russell則是在澳洲站從P4出發、歷經變化莫測雨勢後成功拿下P3好位置，他手上的表款則出自萬國表（IWC）的工程師系列藍色面盤自動款，型號IW328907，訂價37萬4,000元，除了展現堅強硬派印象，亦是1970年代設計名家Gerald Genta經典設計的重新再詮釋。

Alex Albon：

Cartier Santos de Cartier精鋼鍊帶腕表

雖然不是傳統認知中F1「強權」，但Williams車隊的泰國賽車手Alex Albon確實獲得第四名好成績。相較於頂尖一線車手，Alex Albon的IG僅約317萬追蹤人次，車隊制服與頭盔上的贊助也不若明星車隊或車手來得顯赫，唯Alex Albon私下有一只卡地亞（Cartier）的Santos de Cartier精鋼鍊帶腕表，表款訂價約26萬元，與F1車手年薪動輒百萬美元起跳的身價，顯得親民不少。

Lance Stroll：

芝柏桂冠Laureato系列Absolute碳纖維計時碼表

貨真價值「富二代」的Lance Stroll則是Aston Martin車隊老闆之子、也是Aston Martin車手。首站的澳洲站他從P13出發、最後拿到P6的不俗成績，其手上表款則出自Aston Martin與芝柏（Girard Perregaux）的桂冠Laureato系列Absolute碳纖維計時碼表，表款表殼的碳纖維取自車隊2021賽季的兩台F1賽車，全世界限量306只，但據了解目前已銷售一空。

角田裕毅：

TUDOR Black Bay Ceramic特別版

日本車手角田裕毅（Tsunoda Yuki），是近年快速竄升的日本F1車手。他手上配戴帝舵（TUDOR）的Black Bay Ceramic「Las Vegas Grand Prix」特別版腕表，表款僅供Tsunoda Yuki與Isack Hadjar兩位Visa Cash App RB車手配戴，以閃耀的漸變綠藍色搭配TUDOR的Black Bay黑色陶瓷表款，相當令人動心。

Pierre Gasly：

亨利慕時Alpine限量版陀飛輪

Alpine車隊車手、1996年出生的法國車手Pierre Gasly雖未取得亮點成績，但已然是竄起的明日之星。他手上有一只亨利慕時（H.Moser & Cie）的「疾速者Streamliner圓柱陀飛輪鏤空腕表Alpine限量版」，是亨利慕時首次與Alpine Motorsport合作，具有一分鐘飛行陀飛輪、手工形塑的圓柱形游絲配雙層寶璣游絲等特點，該系列輪廓設計取自1940年代高速列車的流線與力量感，全球限量100只，訂價約344萬6,000元。

IWC工程師系列自動腕表，精鋼、40毫米、自動上鍊機芯、時間顯示，藍色面盤，中央...
IWC工程師系列自動腕表，精鋼、40毫米、自動上鍊機芯、時間顯示，藍色面盤，中央停秒功能、防磁軟鐵內殼。圖／IWC提供
F1 Williams車隊車手、來自泰國的Alex Albon。圖／翻攝自IG@...
F1 Williams車隊車手、來自泰國的Alex Albon。圖／翻攝自IG@f1
Max Verstappen。圖／翻攝自 IG @ maxverstappen1
Max Verstappen。圖／翻攝自 IG @ maxverstappen1
Girard Perregaux Aston Martin聯名Laureato系...
Girard Perregaux Aston Martin聯名Laureato系列Absolute計時碼表。圖／Girard Perregaux提供
Visa Cash App RB車隊車手角田裕毅。圖／TUDOR提供
Visa Cash App RB車隊車手角田裕毅。圖／TUDOR提供
特別為紅牛車隊車手「四冠王」Max Verstappen訂製的TAG Heuer...
特別為紅牛車隊車手「四冠王」Max Verstappen訂製的TAG Heuer Monaco雙追針計時碼表。圖／TAG Heuer提供
亨利慕時(H.Moser & Cie)疾速者Streamliner圓柱陀飛輪鏤空...
亨利慕時(H.Moser & Cie)疾速者Streamliner圓柱陀飛輪鏤空腕表Alpine限量版，全球限量100只。圖／H.Moser & Cie提供
Lando Norris手上的RICHARD MILLE RM 67-02超薄自...
Lando Norris手上的RICHARD MILLE RM 67-02超薄自動上鍊腕表「McLaren款」，是車隊好友獨家，並未對外販售。圖／RICHARD MILLE提供
McLaren車隊的Lando Norris。圖／翻攝自 IG @ f1
McLaren車隊的Lando Norris。圖／翻攝自 IG @ f1

F1 澳洲 賽車

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