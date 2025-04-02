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MIKIMOTO珠寶作品 甜美魅力 融入北川景子的日常

記者孫曼／報導 圖／MIKIMOTO提供
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北川景子認為MIKIMOTO作品的多樣性，讓她十分著迷。
北川景子認為MIKIMOTO作品的多樣性，讓她十分著迷。

MIKIMOTO推出最新Bow Charm系列珍珠珠寶，以俐落簡潔的緞帶設計為主軸，打造優雅甜美的項鍊設計。日本女星北川景子特別為此系列拍攝全新宣傳照片，展現這系列作品溫婉與堅毅性格兼具的魅力。

「MIKIMOTO珠寶是我生活中的必需品。」北川景子受訪時表示，MIKIMOTO珠寶的魅力在於其優秀品質與設計美感，「不同的設計更展現出MIKIMOTO作品的多樣性變化，這令我十分著迷；無論是同系列作品的疊搭配戴，或是系列混搭，都創造出多種迷人風格。」她也透露自己在人生每個階段的里程碑上，例如完成一件工作、慶祝孩子生日等這種特別的時刻，會收藏一件MIKIMOTO珠寶作品，「用慢慢收藏累積珠寶作品的喜悅心情，為每天帶來好心情。」

除了身為公眾人物需要出席活動時配戴珠寶，MIKIMOTO珠寶也融入北川景子的日常生活。「去年，我搭配MIKIMOTO胸針參加女兒的入學及開學典禮；日常上下學接送時，我也會選擇一些較為休閒的珍珠耳環作品配戴；在需要給自己力量的時候，像是重要的會議或是見新朋友時，我更會戴上優雅迷人的珍珠項鍊。」她解釋MIKIMOTO的豐富搭配性，能為配戴者帶來自信的力量，「是我生活中不可或缺的存在。」

日本演員北川景子演繹MIKIMOTO The Bows系列珠寶。
日本演員北川景子演繹MIKIMOTO The Bows系列珠寶。

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