MIKIMOTO珠寶作品 甜美魅力 融入北川景子的日常

北川景子認為MIKIMOTO作品的多樣性，讓她十分著迷。

MIKIMOTO推出最新Bow Charm系列珍珠珠寶，以俐落簡潔的緞帶設計為主軸，打造優雅甜美的項鍊設計。日本 女星北川景子特別為此系列拍攝全新宣傳照片，展現這系列作品溫婉與堅毅性格兼具的魅力。

「MIKIMOTO珠寶是我生活中的必需品。」北川景子受訪時表示，MIKIMOTO珠寶的魅力在於其優秀品質與設計美感，「不同的設計更展現出MIKIMOTO作品的多樣性變化，這令我十分著迷；無論是同系列作品的疊搭配戴，或是系列混搭，都創造出多種迷人風格。」她也透露自己在人生每個階段的里程碑上，例如完成一件工作、慶祝孩子生日等這種特別的時刻，會收藏一件MIKIMOTO珠寶作品，「用慢慢收藏累積珠寶作品的喜悅心情，為每天帶來好心情。」