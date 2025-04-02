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高硬度陶瓷 HUBLOT極地白陀飛輪 滑雪收藏首選

記者釋俊哲／報導 圖／HUBLOT提供
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具有白色高硬度陶瓷的HUBLOT Spirit of Big Bang，將成為滑雪場上的品味造型之選。
具有白色高硬度陶瓷的HUBLOT Spirit of Big Bang，將成為滑雪場上的品味造型之選。

剛剛過去的冬季是滑雪旺季，瑞士品牌宇舶表（HUBLOT）便發表一只Spirit Of Big Bang極地白陶瓷陀飛輪腕表，強調有五日長動能，加上高硬度的白色陶瓷，或將成為滑雪旺季的品味造型與收藏首選。

HUBLOT全新的Spirit Of Big Bang極地白陶瓷陀飛輪腕表的酒桶形表殼採用了高硬度的白色陶瓷為材質，並相較於傳統陶瓷的硬度約為1,200維氏硬度，其陶瓷硬度更達1500，非一般耐磨堅硬，並能在冬季或潮寒環境中都能帶來舒適的配戴體感。

弧形藍寶石鏡面下的鏤空機芯是HUBLOT自製HUB6020手上鍊鏤空陀飛輪機芯，共由183個零件組成。

機芯以鏤空形式展現了宛如滑雪道上的力與美，同時「陀飛輪」將可消除機芯因受單一方向地心引力造成的誤差，因此讓機芯運作更為精確。

一旦在休假的第一日將手表機芯發條盒轉動至滿鍊狀態，表款可持續運行約五天之久。同時表殼具備了One Click表帶系統，假使額外添購不同材質的皮革或Velcro魔鬼氈表帶，都能在沒有工具下快速更換。全白的視覺搭配上複雜機芯、輕量化的上手觸感，表款全球限量8只。

HUBLOT Spirit of Big Bang極地白陶瓷陀飛輪五日鍊腕表。
HUBLOT Spirit of Big Bang極地白陶瓷陀飛輪五日鍊腕表。

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