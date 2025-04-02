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Louis Vuitton春夏女裝 Lisa Saoirse Ronan 沉浸超現實

記者孫曼／報導 圖／路易威登提供
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路易威登品牌大使Lisa詮釋2025春夏女裝系列形象廣告。
路易威登品牌大使Lisa詮釋2025春夏女裝系列形象廣告。

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）發布由品牌大使Lisa和Saoirse Ronan擔綱演出的2025春夏女裝系列形象廣告。由時尚攝影大師Steven Meisel掌鏡拍攝，緊扣著女裝系列藝術總監Nicolas Ghesquière最新時裝秀系列，在法國概念藝術家Laurent Grasso充滿藝術氛圍感的繪畫作品中，勾勒出兩人洋溢摩登氣息的身影。

在2025春夏女裝系列大秀上壓軸登場的最後三套服裝，融合了藝術家Laurent Grasso超然物外的景色，包括漂浮的球體和燃燒熾熱的火把。為了能完美透過這次的拍攝呈現出這幾套服裝的藝術理念，Grasso從他自己的「Studies into the Past」作品系列中挑出三件新作作為超現實主義的背景：黑色矩形，重塑未經破壞的原始自然邊界，襯托出Lisa和Saoirse Ronan自信的溫暖氣質。

Lisa與Saoirse Ronan全身入鏡，沉浸於這些超現實又自然的場景中，特寫鏡頭帶來文藝復興時期的構圖風格，舉手投足動作優雅古典卻又充滿動態感，展現出「柔軟力」的概念，這也是Nicolas Ghesquière的2025春夏女裝系列靈感來源。Laurent Grasso帶有科幻氣息的「Studies into the Past」系列畫作在木板上以油彩作畫，靈感來自歷史繪畫的技巧與構圖，也呼應了Nicolas Ghesquière透過服裝表達融合多重時間面向的概念。

路易威登品牌大使Saoirse Ronan演繹2025春夏女裝系列形象廣告。
路易威登品牌大使Saoirse Ronan演繹2025春夏女裝系列形象廣告。

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