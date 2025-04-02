Louis Vuitton春夏女裝 Lisa Saoirse Ronan 沉浸超現實

路易威登品牌大使Lisa詮釋2025春夏女裝系列形象廣告。

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）發布由品牌大使Lisa和Saoirse Ronan擔綱演出的2025春夏女裝系列形象廣告。由時尚攝影大師Steven Meisel掌鏡拍攝，緊扣著女裝系列藝術總監Nicolas Ghesquière最新時裝秀系列，在法國概念藝術家Laurent Grasso充滿藝術氛圍感的繪畫作品中，勾勒出兩人洋溢摩登氣息的身影。

在2025春夏女裝系列大秀上壓軸登場的最後三套服裝，融合了藝術家Laurent Grasso超然物外的景色，包括漂浮的球體和燃燒熾熱的火把。為了能完美透過這次的拍攝呈現出這幾套服裝的藝術理念，Grasso從他自己的「Studies into the Past」作品系列中挑出三件新作作為超現實主義的背景：黑色矩形，重塑未經破壞的原始自然邊界，襯托出Lisa和Saoirse Ronan自信的溫暖氣質。