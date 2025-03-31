歡慶高訂110周年 CHANEL玩轉色彩符碼

天空藍分量感長斗篷。圖／香奈兒提供

香奈兒（CHANEL）2025春夏高級訂製服大秀日前於巴黎大皇宮（Grand Palais）正廳（Nave）舉行。場景設計師Willo Perron以無限動能的概念為靈感，將香奈兒雙C標誌化作巨大立體的無限符號圓環造型伸展台，象徵香奈兒高級訂製服邁向第110年的里程碑，也呼應香奈兒創意工作室選擇重新詮釋的色相環色彩組合。

一日光譜色調 繽紛呈現

大秀致敬身為色彩藝術家的香奈兒女士，以「色彩」為主題。真絲縐綢材質的睡衣式連身套裝閃爍晨曦微光、如暖陽般燦爛黃色斜紋軟呢套裝、粉橘色大衣內襯紫色緹花洋裝，還有飾以淺粉荷葉邊的金黃色禮服套裝……從純白、粉嫩色彩、明亮色調、午夜藍與黑色，各種繽紛的顏色依照晝夜輪轉接續亮相，香奈兒創意工作室巧妙玩轉一日光譜上的所有色調，讓人想起香奈兒女士透過前衛激進的方式運用黑色，在時尚界掀起美學革命的大膽精神。

斜紋軟呢、口袋、辮飾緄邊與襯衫和諧搭配的襯裡和珠寶鈕釦……這些香奈兒最具代表性的風格符碼也一應俱全。淡紫色斜紋軟呢洋裝的綴箱型褶飾被凸顯出來，黑白斜紋軟呢套裝則讓人聚焦手繪刺繡，有的襯衫與裙子相連，創造絕美的垂墜效果。古銅、粉色、綠色、黃色、皇家藍或紫色緞面襯裡，與斜紋軟呢在材質上的相異形成強烈撞色與活潑對比；小花刺繡、辮飾緄邊則形成搶眼的圖騰。鈕釦以標誌的白水晶製作，並以月亮、太陽與山茶花等圖案不僅出現在鈕釦上，也妝點在黑色天鵝絨腰帶上，彷彿將銀河般的夢幻星空穿戴在身上。

細緻層次比例 精細工藝

長短洋裝交替出現，同樣象徵日夜變化。香奈兒運用細緻的布料營造絕妙的層次比例。飄逸夢幻的風格，飾以刺繡、荷葉邊與褶飾，每款洋裝皆體現高級訂製服繁複精細的工藝。從星塵洋裝、紅色刺繡雪紡洋裝、胸前打褶的鵝黃色雙緞面襯衫式洋裝、天空藍羽絨長斗篷，到白色亮片洋裝搭配香檳金斜紋軟呢大衣：此系列造型融合了豐富的童話故事元素。除了輕盈特性與巧妙的錯視效果，手繪蕾絲與刺繡雪紡在色彩暈染下，營造出彷彿斜紋軟呢的錯覺。香奈兒高級訂製服將夢境與戲劇般的想像化為真實。