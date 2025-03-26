2025春夏時尚形象 CHANEL飛進巴黎大皇宮

黃色CHANEL 25包小型款。圖／香奈兒提供

香奈兒（CHANEL）自2005年起在巴黎大皇宮的正廳（Nave）舉辦過無數令人難忘的時尚大秀，並自2018年宣布投入支持巴黎大皇宮的翻新及修復工 程、成為巴黎大皇宮的長期獨家贊助夥伴。隨著修復告一段落，香奈兒不僅重返這座為1900年世界博覽會而興建的巴黎地標舉辦大秀，更拍攝了2025春夏高級時裝系列形象廣告，向這座與品牌歷史及時裝大秀深刻連結的象徵性地標致以誠摯敬意。

斜紋軟呢 呼應大皇宮建築

2025春夏高級時裝系列即將上市之際，率先曝光的形象廣告由攝影雙人組Inez & Vinoodh掌鏡，模特兒Amar Akway、Libby Bennett、Ella Mccutcheon及Nigina Sharipova攜手演繹，彰顯動態感與自由的概念。攝影場景的簡約線條，與正廳宏偉的玻璃屋頂交錯融合，展現出香奈兒品牌符碼的獨特魅力。

形象廣告中可見，本季斜紋軟呢受到巴黎大皇宮建築風格的啟發，長褲套裝與11.12包款上的格紋設計，都巧妙呼應玻璃屋頂的輪廓。黑色洋裝融入領帶視覺效果，搭配白色領口，為斜紋軟呢注入鮮明的圖像美感。白色外套與一片裙套裝點綴辮飾緄邊、珠寶鈕釦及細長黑色雪紡緞帶等精緻細節。

輕盈雪紡 演繹飛翔意象

貫穿全系列服裝的雪紡材質，以其輕盈飄揚的擺動與垂墜，象徵輕輕展翅飛翔的意象。在大皇宮正廳大秀上的鞦韆擺盪中，天藍色褶皺斗篷的飄逸感彷彿一雙擺動的羽翼。另一件輕透的米色斗篷則精心裝飾水晶與羽毛，最後點綴黑色蝴蝶結。鏤空蕾絲揉合建築圖騰與辮飾緄邊，增添精緻質感，而黑色真絲烏干紗公主袖洋裝則是體現建築風格與高雅氣質。

對比元素為本季的穿著注入俏皮感，體現結構與曲線之間的平衡。彼得潘領外套與開衩百慕達短褲的皮革套裝，以及白色雪紡襯衫搭配繡飾亮片的流蘇黑色牛仔褲。大量的金屬配件與輕柔的布料也形成對比，無所不在的飛鳥意象呼應雪紡材質的飛翔概念，金屬光澤皮革厚底鞋重新演繹了香奈兒最具代表性的雙色設計，而亮片包款更為整體輪廓剪裁賦予搶眼魅力。

全新登場的CHANEL 25包款，則以其日夜皆宜的百搭風格，成為都會女子不可或缺的良伴。