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GUCCI創意總監出爐 同集團資優生Demna「轉學」

記者釋俊哲／即時報導
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德國設計師Demna、前任Balenciaga創意總監將出任古馳（GUCCI）創意總監一職。(翻攝自 Instagram@ Kering_official)
德國設計師Demna、前任Balenciaga創意總監將出任古馳（GUCCI）創意總監一職。(翻攝自 Instagram@ Kering_official)

身為Kering集團金雞母的古馳（GUCCI），今日無預期爆出震撼彈：空缺多時的創意總監一職，將由同集團另一品牌Balenciaga的創意總監Demna出任。

自2015年成為Balenciaga創意總監後，10年來Demna快速帶領該品牌在風格、剪裁輪廓、新世代之間引起壓倒性好評，或成為這次重要人事異動的關鍵。GUCCI在歷經Alessandro Michele、Sabato de Sarno兩任創意總監後，由於已成為營業額100億的航空母艦級品牌，因此創意總監一職令多方熱烈討論。

事實上，在剛結束的Balenciaga 2025秋冬發表，曾有時尚媒體評論該季為Demna最「收斂」的一季：保有其量體上壓縮或膨脹的極限雕塑感，但風格較為收攝，或無形中提前預告了接下來的人事異動。

非本科出身的Deman原先在喬治亞提比里西國立大學主修國際經濟，此後再前往時尚重鎮、比利時安特衛普皇家藝術學院就讀。2013年先成為路易威登（Louis Vuitton）成衣女裝的資深設計師，2014年並首次於巴黎時裝周發表初個系列；他甚至擁有自己的個人品牌Vetements，並以前衛、擁有對（拆解並重構）街頭文化的精湛觀點、大膽受到名人喜愛，或也可視為日後他在Balenciaga的成功，奠基於Demna的獨特視角。

為此開雲集團「老董」Francois-Henri Pinault並在聲明中表示，Demna在過去十年對集團的貢獻顯而易見，並期待他為GUCCI形塑全新的藝術風格軸線。

由於Demna的設計風格相當鮮明，他擅長結合極限壓縮或膨脹的量體創造出存在感，同時將搖滾、哥德、金屬、次文化等元素與服裝融合廣受次世代歡迎，在加上GUCCI經典元素如GG Logo、綠紅綠Web織紋、Horsebit馬銜鍊等元素後，等同獲得了大把好牌。未來將創造出何等前所未見的GUCCI服裝語彙？當下一次2026春夏時裝周來臨之際，答案勢必將公布在世人眼前，拭目以待。

開雲集團宣布重要人事異動，將由Demna出任GUCCI創意總監一職。(翻攝自 I...
開雲集團宣布重要人事異動，將由Demna出任GUCCI創意總監一職。(翻攝自 Instagram@ Kering_official)

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