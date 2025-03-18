OMEGA腕表喜迎Danielle 首波形象曝光

NewJeans團員的Danielle成為OMEGA品牌好友、並發表多組形象宣傳。

南韓 女團NewJeans 日前在記者會上自行宣布與原本經紀公司ADOR解約，引起網路討論，除了展開全新社群IG帳號jeanzforfree，近日又有新消息傳出：團員之一的Danielle將成為瑞士手表品牌歐米茄（OMEGA）品牌好友，等同與韓韶禧、Nicole Kidman、Daniel Craig等人加入同一大家族，成為「同門」師姐妹。

對於加入有超過170年歷史的瑞士高價鐘表老牌，Danielle表示：「對我而言，歐米茄Ω象徵了時間的美好。歐米茄腕表不僅精準無比，更展現出耀眼與繽紛。它們讓我能自在地展現自我，並以多種方式詮釋我的風格。能加入這個品牌和充滿啟發性的大家庭，讓我倍感驚喜。」