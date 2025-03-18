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OMEGA腕表喜迎Danielle 首波形象曝光

記者釋俊哲／報導 圖／OMEGA提供
NewJeans團員的Danielle成為OMEGA品牌好友、並發表多組形象宣傳。
NewJeans團員的Danielle成為OMEGA品牌好友、並發表多組形象宣傳。

南韓女團NewJeans日前在記者會上自行宣布與原本經紀公司ADOR解約，引起網路討論，除了展開全新社群IG帳號jeanzforfree，近日又有新消息傳出：團員之一的Danielle將成為瑞士手表品牌歐米茄（OMEGA）品牌好友，等同與韓韶禧、Nicole Kidman、Daniel Craig等人加入同一大家族，成為「同門」師姐妹。

對於加入有超過170年歷史的瑞士高價鐘表老牌，Danielle表示：「對我而言，歐米茄Ω象徵了時間的美好。歐米茄腕表不僅精準無比，更展現出耀眼與繽紛。它們讓我能自在地展現自我，並以多種方式詮釋我的風格。能加入這個品牌和充滿啟發性的大家庭，讓我倍感驚喜。」

同時OMEGA也發表了最新的形象視覺，只見Danielle手上配戴了一款精鋼與18K Moonshine™金雙材質的Constellation星座表款，並搭配綠色PVD面盤與獨特紋理；另一張形象宣傳照片中則還有一只Speedmaster超霸系列的38毫米鑽表；值得一提的是，Danielle同時也是Burberry的品牌大使，下一次倫敦時裝周的發表上，有沒有機會看到英倫時尚老牌與瑞士高級鐘表老舖一同在Danielle身上擦出新花火？且讓粉絲們一起敲碗、讓心願成真吧！

OMEGA歐米茄Speedmaster超霸系列的38毫米鑽表。
OMEGA歐米茄Speedmaster超霸系列的38毫米鑽表。
OMEGA的精鋼與18K Moonshine™金雙材質的Constellatio...
OMEGA的精鋼與18K Moonshine™金雙材質的Constellation星座表款，28毫米、石英機芯。

南韓 NewJeans

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