MIKIMOTO生肖蛇胸針 招吉祥喜氣

新品MIKIMOTO珍珠金蛇胸針，18K黃金鑲嵌石榴石、尖晶石、日本Akoya珍珠。

每次新年之際，MIKIMOTO皆會推出生肖主題胸針，以大和美學與精湛珠寶工藝詮釋當年的生肖，向來深受收藏家喜愛。隨著2025乙巳金蛇年的到來，MIKIMOTO以靈動蛇形設計結合光澤圓潤的Akoya珍珠，精心創作兩款別具巧思的生肖胸針，同時更以吉祥喜氣的金黃色南洋珍珠打造代表新春的Ruyi Collection，為喜愛珍珠之人招來吉祥瑞氣。

全新的胸針作品以蛇型靈動姿態凝聚吉祥好運，更寓意步步高升。黃金打造的金蛇，悠然纏繞於鑲嵌石榴石的鉑金樹枝間，散發華麗氣息；傳說象徵好運的白蛇，雙眼以尖晶石點綴，並以草寫品牌標誌的M字圖騰線條螺旋向上，神態俐落生動。兩款胸針皆搭配光澤明亮的Akoya珍珠，寓意將蛇年的福氣與好運凝聚於身，呈現獨特美感與吉祥之意。

Ruyi Collection發音同「如意」，以東方文化中的「如意結」為設計靈感，全新系列作品以金色為主題，MIKIMOTO特別挑選矜貴的金南洋珍珠，將18K白金塑造成靈動蜿蜒的如意結造型，寓意著金銀滿屋、萬事順心、吉祥如意。金南洋珍珠因其孕育時間更為長久，可謂珍珠飾品中的稀珍之選。全新的耳環、鍊墜與戒指，設計搭配璀璨美鑽，為配戴者帶來祥瑞好運並襯托高雅氣質，更彷彿為新年點亮希望之燈，寄望蛇年事事如意。