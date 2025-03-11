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PRADA全新Re-Nylon廣告 重申永續決心

記者釋俊哲／報導 圖／Prada提供
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英國演員康柏拜區(Benedict Cumberbatch)為Prada拍攝了Re-Nylon系列形象廣告與短片。
英國演員康柏拜區(Benedict Cumberbatch)為Prada拍攝了Re-Nylon系列形象廣告與短片。

循環再利用、環保，已是無分領域的文明趨勢。Prada的Re-Nylon系列問世多年，品牌與National Geographic Creativeworks合作，邀請「奇異博士」康柏拜區（Benedict Cumberbatch） 與美國演員莎蒂辛克（Sadie Sink）一同入鏡拍攝形象短片，並推出新一季的Re-Nylon單品包款與配件。

Prada早從2019年開始推行與聯合國教科文組織（UNESCO）旗下政府海洋學委員會（IOC）合作的Sea Beyond教育計畫，並推出Re-Nylon系列商品，強調此後Prada的尼龍製品100%皆為回收再利用的環保尼龍，該系列的銷售1%所得並將用於Sea Beyond計畫，進而提升對海洋的重要性認知與海洋保育推廣。

2025春夏新品中首波發表的Ry-Nylon系列包含了肩背包、兩款後背包以及一頂漁夫帽。其中一款肩背包可側背或手提，以黑色尼龍搭配金色拉鏈、五金細節；一款後背包類似軍用傘兵背包風格，具外顯的多個收納袋與抽繩束口設計，採用紅土般的顏色、在該系列中相對少見；另一款後背包則延續Prada經典的黑色尼龍，在影片中也被Benedict Cumberbatch配戴、漫步於海灘。

全部Ry-Nylon包款與配件皆附有Prada經典三角形琺瑯Logo，同時三角形也將顯示在Re-Nylon形象廣告上、並加入強調方向性的箭頭設計，讓廢棄物以創意再生循環、生生不息。

Prada Re-Nylon黑色肩背包。
Prada Re-Nylon黑色肩背包。
Prada Re-Nylon黑色漁夫帽。
Prada Re-Nylon黑色漁夫帽。
Prada Re-Nylon後背包。
Prada Re-Nylon後背包。

聯合國

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