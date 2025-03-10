CHANEL COCO CRUSH高級珠寶系列 Jennie辣秀自信風采

COCO CRUSH系列手鍊。圖／香奈兒提供

2015年，香奈兒（CHANEL）推出COCO CRUSH高級珠寶系列，以黃K金材質演繹經典菱格紋設計，簡約大方的風格，適合各種場合配戴。2025年，COCO CRUSH系列迎來全新的面貌，首度以鮮豔的紅寶石結合鐫刻黃金，研發出全新專屬鋪鑲工藝，鑽石精心鑲飾於菱格紋的對角線上，讓刻紋更顯光彩奪目，線條的律動及幾何美感也加倍吸睛。對於獨立自主的女性而言，這樣的視覺效果，無疑將啟發更多重樣貌的獨特配戴方式。

紅色為香奈兒注入鮮活生命力

香奈兒女士曾說：「紅色，是代表生命的顏色，我熱愛紅色。」對她而言，一抹紅色，便足以讓萬物昇華至全新層次。紅色擁有不亞於黑色及米色的象徵地位，為她的經典創作注入鮮活生命力，更啟發了今日香奈兒珠寶創意工作室對COCO CRUSH的全新演繹。

全新紅寶石款式將此艷麗色調鑲嵌於鏤空C字形墜飾，以及手鍊上的O字中央。疊戴於腕間、耳際或胸前時，字母 C和O巧妙交會組成C.O.C.O的字樣，簡練線條及多樣配戴方式，再次體現香奈兒獨特風格態度。

鑽石鋪鑲工藝添無限穿搭可能

而嶄新的全鑽石鋪鑲工藝，則為COCO CRUSH既有的菱格紋圖騰增添熠熠光彩。寶石如同自由散落般點綴於珍貴的金質上，產生獨一無二的視覺效果，為系列作品增添無限穿搭可能。高度自由的搭配性正是COCO CRUSH最迷人的特色，正如香奈兒女士選擇衣服和項鍊時，永遠不受時尚潮流左右。