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奧斯卡男星風格方程式 小勞勃道尼黑西裝戴OMEGA、基倫考克金胸針搶眼

記者釋俊哲／專題即時報導
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小勞勃道尼(右)身穿GUCCI西裝配戴一只OMEGA腕表，頒獎給同樣配戴OMEGA腕表的基倫考克金。(路透)
小勞勃道尼(右)身穿GUCCI西裝配戴一只OMEGA腕表，頒獎給同樣配戴OMEGA腕表的基倫考克金。(路透)

雖然說奧斯卡多以女星為亮點，但其實男星的正裝、名表，則是奧斯卡紅毯上的另一隱形主戰場，出席男星們各以風雅造型一別苗頭。

曾演出漫威電影「酷寒戰士」的賽巴斯汀史坦 （Sebastian Stan），今年有新片「狂人法則」問鼎最佳男主角；電影以現今川普總統在1970至1980年代紐約房地產的事蹟改編，他出席紅毯時以正式的Black Tie、黑色蝶形領結造型，西裝出自Prada之手，其他男星包含威廉達佛、傑夫高布倫也都穿上了Prada。

賽巴斯汀史坦穿Prada出席本屆奧斯卡。(Prada提供)
賽巴斯汀史坦穿Prada出席本屆奧斯卡。(Prada提供)

男星傑夫高布倫穿上了成套Prada登上奧斯卡。(Prada提供)
男星傑夫高布倫穿上了成套Prada登上奧斯卡。(Prada提供)

曾演出「紳士追殺令」中搶眼配角，並與馬修麥康納大演對手戲的男星傑瑞米史壯（Jeremy Strong）雖非一線焦點，但他在奧斯卡紅毯上配戴了一只RICHARD MILLE腕表，搭配橄欖綠色的劍領西裝，相當好品味。

傑瑞米史壯配戴RICHARD MILLE腕表，搭配橄欖綠色的劍領西裝。(路透)
傑瑞米史壯配戴RICHARD MILLE腕表，搭配橄欖綠色的劍領西裝。(路透)

艾德華諾頓（Edward Norton）以正裝搭配江詩丹頓（Vacheron Constantin）的Historiques 222 in Steel藍色面盤腕表，是超人氣款式，古典風格也具資深男星的分量地位。

艾德華諾頓正裝造型搭配江詩丹頓的Historiques 222 in Steel...
艾德華諾頓正裝造型搭配江詩丹頓的Historiques 222 in Steel藍色面盤古典風格腕表。(歐新社)

從金像獎最佳男配角得主小勞勃道尼手中接下最佳男配角獎的基倫考克金（Kieran Culkin），一身全黑西裝，顯得領片上的大克拉寶石胸針格外閃耀，配戴歐米茄（OMEGA）的De Ville Trésor碟飛系列腕表走沉穩、典雅路線。

小勞勃道尼身穿GUCCI西裝，手上同樣配戴歐米茄的Seamaster Aqua Terra系列腕表。兩人手中接過的不只有小金人獎座，或更有對時計、品味的承先啟後。

前任「蜘蛛人」安德魯加菲爾德（Andrew Garfield）穿著GUCCI成套咖啡色西裝、絲瓜領片，讓他頗有幾分1980年代花花公子的華美風格，腕上選擇配戴玫瑰金款的積家Reverso表款。

安德魯加菲爾德選穿GUCCI訂製西裝。(GUCCI提供)
安德魯加菲爾德選穿GUCCI訂製西裝。(GUCCI提供)

英國新星基特康納（Kit Connor）紅毯上的西裝擁有寬劍領、雙排釦等特色，並秀出手上泰格豪雅經典的Monaco計時碼表。

英國新星基特康納配戴了Boucheron珠寶與泰格豪雅Monaco計時碼表登上紅...
英國新星基特康納配戴了Boucheron珠寶與泰格豪雅Monaco計時碼表登上紅毯。(Boucheron提供)

艾德華諾頓配戴的江詩丹頓222腕表，為紀念品牌270周年所誕生。(江詩丹頓提供)
艾德華諾頓配戴的江詩丹頓222腕表，為紀念品牌270周年所誕生。(江詩丹頓提供)

小勞勃道尼配戴的OMEGA Seamaster Aqua Terra系列Sedn...
小勞勃道尼配戴的OMEGA Seamaster Aqua Terra系列Sedna Gold腕表。(OMEGA提供)

傑瑞米史壯配戴的RICHARD MILLE 74-02自動上鍊自製機芯陀飛輪腕表...
傑瑞米史壯配戴的RICHARD MILLE 74-02自動上鍊自製機芯陀飛輪腕表。(RICHARD MILLE提供)

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