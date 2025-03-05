Longines鍛造碳新表震撼價 ORIS背藏萌趣Miss Piggy

活力、歡笑的Miss Piggy，是「布偶秀」中的經典角色。(圖／© Disney提供)

瑞士浪琴表（Longines）今年發表了一款全新設計，使用過往常見於高價位品牌的「鍛造碳」材質與高振頻的36,000轉機芯，訂價落在5,000瑞士法郎以內折合台幣約16萬，成為開春以降、中價位的話題之選。

此外，ORIS再度與「布偶秀」合作，發表了ProPilot × Miss Piggy豬小姐特別款腕表，面盤使用討喜的粉紅色視覺，帶來大膽、自信帶點俏皮的玩味風格。

抗腐蝕、比鋁還輕、沒有金屬疲乏的碳纖維雖然有眾多優點，但因製作成本高昂，過往多為高價位腕表的限量生產，在搭配上計時碼表、複雜功能機芯後，台幣訂價普遍落在50萬以上起價。這次浪琴發表的Ultra-Chron Carbon鍛造碳腕表則使用相似於片狀塑模（C-SMC）的製程，因此表殼的紋理鮮明。

根據浪琴表資料顯示，表款的鍛造碳為每立方公分1.5克，並可耐高溫 達攝氏120度，尤其表款採用枕形表殼，圓弧與鮮明稜角兼具、切削不易，據了解目前產能僅約100多只；同時為維持輕盈特點，表圈、表冠、表殼結構內圈、表扣分別使用五級鈦與二級鈦，讓整只43毫米的表款上手後的體感異常輕快，全表重量低於80公克。

畫風一轉，2023年時ORIS曾經發表過一只特別款ProPilot腕表，使用「布偶秀」中最搶眼、最帶來歡樂的柯米蛙（Kermit）為靈感，將表面換成輕快綠色，尤其每個月1號時，表款日期視窗中會出現Kermit的大頭、張開的大嘴與傻笑帶來好心情。