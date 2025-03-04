攜手 英倫設計師 FENDI家具接榫玩轉FF

FENDI X Lewis Kemmenoe的ænigma家具系列有機外形燈具。

FENDI邀請倫敦設計師Lewis Kemmenoe為Design Miami╱邁阿密設計展創作全新作品。來自羅馬的時尚精品品牌 FENDI自2008年起與在邁阿密、米蘭及巴塞爾舉行的Design Miami╱邁阿密設計展合作，並於2008年推出的第一個家具系列。

在參觀羅馬的博物館 、植物園 、位於Palazzo della Civiltà Italiana的FENDI總部，以及位於托斯卡尼鄉村中心的FENDI Factory後，Lewis Kemmenoe推出了他的ænigma系列，在拉丁文中意指謎語或謎題，也與英文裡的「enigma」一字有關。

ænigma家具系列包括兩張椅子、一個櫃子、兩塊牆面飾板、三盞燈、一張茶几和經典的中型Peekaboo Soft包款，巧妙運用指接榫技術製作家具結構，包括一整個FENDI FF圖案。

兩張FENDI俱樂部椅採用不同材質，金色款以黃銅為主，銀色款則以鋁材為主，均以FENDI典藏檔案裡的行李箱為藍本，拼接的內部是FF LOGO圖案。Galleria櫃與茶几以沙比利 實木製成，運用指接榫技術固定，櫃子表面鑲嵌雪花石膏碎片，向羅馬雕塑的重要材料致敬。一組黃銅和鋁製有機形式燈具，透過樹瘤照明。