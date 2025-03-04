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攜手 英倫設計師 FENDI家具接榫玩轉FF

記者孫曼／專題報導 圖／FENDI提供
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FENDI X Lewis Kemmenoe的ænigma家具系列有機外形燈具。
FENDI X Lewis Kemmenoe的ænigma家具系列有機外形燈具。

FENDI邀請倫敦設計師Lewis Kemmenoe為Design Miami╱邁阿密設計展創作全新作品。來自羅馬的時尚精品品牌 FENDI自2008年起與在邁阿密、米蘭及巴塞爾舉行的Design Miami╱邁阿密設計展合作，並於2008年推出的第一個家具系列。

在參觀羅馬的博物館植物園、位於Palazzo della Civiltà Italiana的FENDI總部，以及位於托斯卡尼鄉村中心的FENDI Factory後，Lewis Kemmenoe推出了他的ænigma系列，在拉丁文中意指謎語或謎題，也與英文裡的「enigma」一字有關。

ænigma家具系列包括兩張椅子、一個櫃子、兩塊牆面飾板、三盞燈、一張茶几和經典的中型Peekaboo Soft包款，巧妙運用指接榫技術製作家具結構，包括一整個FENDI FF圖案。

兩張FENDI俱樂部椅採用不同材質，金色款以黃銅為主，銀色款則以鋁材為主，均以FENDI典藏檔案裡的行李箱為藍本，拼接的內部是FF LOGO圖案。Galleria櫃與茶几以沙比利實木製成，運用指接榫技術固定，櫃子表面鑲嵌雪花石膏碎片，向羅馬雕塑的重要材料致敬。一組黃銅和鋁製有機形式燈具，透過樹瘤照明。

Peekaboo Soft中號包款，則先由FENDI工匠把FENDI皮革裁剪成外套圖案，再貼在一起拼接而成。他更巧妙運用ænigma家具系列中使用的木材製作出包身內部原本的鋁條，而銀色和黃銅色的螺絲則反映了家具中兩種主要使用的金屬，打開時裡面可見隱藏的木質紋理。

Lewis Kemmenoe所創作的特殊版FENDI Peekaboo Soft...
Lewis Kemmenoe所創作的特殊版FENDI Peekaboo Soft包。
FENDI X Lewis Kemmenoe的ænigma家具系列Galleri...
FENDI X Lewis Kemmenoe的ænigma家具系列Galleria櫃、有機外形燈具、FENDI Peekaboo Soft包。
FENDI X Lewis Kemmenoe的ænigma家具系列FENDI拼接...
FENDI X Lewis Kemmenoe的ænigma家具系列FENDI拼接俱樂部椅。
Silvia Venturini Fendi與倫敦設計師(後)Lewis Kem...
Silvia Venturini Fendi與倫敦設計師(後)Lewis Kemmenoe。
Lewis Kemmenoe所創作的特殊版FENDI Peekaboo Soft...
Lewis Kemmenoe所創作的特殊版FENDI Peekaboo Soft包隱藏木質紋理。

植物園 博物館 比利

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