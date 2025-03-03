Prada新包亮眼 一抹微笑袋上街
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Prada新包Arqué有著半弧形輪廓，像是一抹微笑、也像是半月造型。推出以來已陸續成為東西方名人例如Amanda Seyfried、艾瑪華森、Gigi Hadid、韓星全昭彌在時裝秀現場或街上造型。
一只Arqué包實歷經手繪草稿、手工剪裁包身前板、分別組裝拉鍊與肩背帶、將肩背帶縫合固定於包身，採用純金箔製作Prada金色標誌，最後再以手工使用鉗子塑造並穩定包身輪廓等多道工序。
本季Arqué包並推出黑色以外的毛絨滾邊、豹紋、深咖啡等新色，同時還可選購、「加掛」機器人、淑女小熊等掛飾，為包款也為造型增添層次。
名人搭配造型包括Amanda Seyfried以黑色長外套搭配黑色的Arqué包與高跟鞋，展現都會的俐落氣息；個性十足的Gigi Hadid則是以黑色皮夾克、褲裙、棒球帽內搭小可愛式上衣，並將Arqué包夾在手下變成手拿包，另有一番率性灑脫。
Somi全昭彌手持深色的Arqué包，選擇針織毛衣上衣搭配粉色的亮片刺繡長裙，不僅長裙性感搶眼，更讓黑色包款個性十足，小秀性感、暗藏前衛個性。
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