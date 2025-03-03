CELINE 秀智任品牌大使 DANIELLE曬新造型

韓星秀智成為CELINE最新全球品牌大使，拎最新TEEN NINO亮澤牛皮革包。圖／CELINE提供

CELINE日前宣布有「國民初戀」稱號的南韓 女星秀智（SUZY）成為CELINE全球品牌大使。同為品牌大使的南韓女團NewJeans 成員DANIELLE，則是在官方社群曬出冬日穿搭 新造型，透過偶像呈現出CELINE的青春優雅調性。

秀智手上拎著品牌最新的NINO黑色牛皮翻蓋包，包身線條精巧方正，保有CELINE包款典雅洗練的簡約風格造型。精巧優雅的提把設計呼應了60年代常見的手提包風格，還附可調整長度的肩帶，掛肩、斜背可隨意造型。翻蓋部分採用圓弧線條，為方正硬挺的包款注入一絲柔和，搭配品牌識別度的金色飾面Triomphe金屬開關。提供中型款與迷你款兩種尺寸可做選擇搭配。

與DANIELLE一同入鏡的全新TEEN CELINE LOLA羊毛翻蓋包，則是冬季最受歡迎的羊絨單品配件。