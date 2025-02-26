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Dior Lady Art #9聯名包款 拎起超乎想像的當代藝術

記者孫曼／專題報導　圖／Dior提供
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越南藝術家Duy Anh Nhan Duc作品Dior Lady Art Duy Anh Nhan Duc中型提包。
越南藝術家Duy Anh Nhan Duc作品Dior Lady Art Duy Anh Nhan Duc中型提包。

Dior Lady Art藝術家聯名限定系列，邀請全球各地的當代藝術家，將典型Dior風格的傳奇包款Lady Dior作為畫布，透過國際藝術家的不同視角重新詮釋，融入藝術家各自的願景、想法與獨特性，自2016年起至今年已第9年。

2024年的Dior Lady Art #9藝術家聯名限定系列，邀請秘魯藝術家Sara Flores、美國藝術家Jeffrey Gibson、Danielle Mckinney、Faith Ringgold、Vaughn Spann與韓國藝術家禹國元（Woo KukWon）、越南藝術家Duy Anh Nhan Duc、美籍土耳其裔藝術家Hayal Pozanti、加拿大藝術家Anna Weyant、中國藝術家梁遠葦和黃宇興，分別將Lady Dior視為詩意蛻變的象徵，呼應Dior傳承與創意自由的融合。

傳承美洲原民活力、女權理念願景

秘魯藝術家Sara Flores的作品受到古老視覺語彙Kené的啟發，來自亞馬遜烏卡亞利河（Ucayali River）沿岸的Shipibo-Conibo部落族群。她創作的兩款Dior Lady Art，傳遞著她的原住民特色，結合蛇紋石圖案刺繡與植物顏料。

美國藝術家Vaughn Spann將其充滿活力、富有表現力的作品延伸到Lady Dior包上，其中一款以超大尺寸來表現陽剛與女性氣質，第二款包款裝飾著源自他帆布畫作的幾何結構。另外兩款包則各自表現他在2020年的畫作《Firestorm》與《Untitle（Stormy） 》。

美國藝術家Jeffrey Gibson擅長複合媒材創作，揉合傳統美洲原住民工藝和流行美學，他創作的包款靈感來自於他的代表作「Boxing Bags」，一側印有完整的串珠銘文，一側則飾有無數以3D列印製作的心形掛鎖。來自美國阿拉巴馬州的藝術家Danielle Mckinney，作品刻畫女性生活，包款中央的女性剪影刺繡，是Danielle Mckinney的標誌，蝴蝶則象徵想像力的翱翔。

同樣關注女性的美國藝術家Faith Ringgold善用紡織絎縫表達信念，在她2024年4月辭世前，曾與Dior Lady Art合作創作6件包款，其中1971年創作的《Freedom Woman Now》和《Woman Free Yourself》政治抗議海報，已被大膽地重新設計成兩款金屬材質拼貼Lady Dior包，另一件作品《Jazz Stories: Mama Can Sing Papa Can Blow》則藉由複雜的串珠刺繡重現於包包上。

重現宋瓷汝窯詩意、童話自然美景

南韓藝術家禹國元（Woo KukWon）經常透過刻板印象、童趣與惡作劇的表達方式來重新詮釋童話故事，這個特色也貫穿他對Lady Dior包款的5種延伸。越南藝術家Duy Anh Nhan Duc以大自然融入作品，為Dior Lady Art的設計也以大量的花朵與種子體現他對野生植物的熱情。來自土耳其的Hayal Pozanti為Dior Lady Art系列設計出3件作品，體現她對自然的感性和詮釋性主題想法，探索人類與環境和自然的關係。

畫作帶有超現實主義和神祕色彩的加拿大藝術家Anna Weyant，將既冒險又帶著憂鬱的風格轉化於重塑兩款Lady Dior包。中國藝術家梁遠葦（Liang Yuanwei）經常借鑒東西方文化的多種來源，探索日常生活和時間流逝中的感性和精神，限定包款從其《Golden Notes》系列作品與宋朝汝窯瓷器中汲取靈感。

另一位中國藝術家黃宇興（Huang Yuxing）創作的4款Lady Dior包中，兩款中型款式重現了他的知名畫作《Heaven And The Earth》與《The Galaxy》，一小型包款以格紋呈現虛擬世界，一包款則洋溢1960年代風格。

美國藝術家Jeffrey Gibson作品Dior Lady Art Jeffr...
美國藝術家Jeffrey Gibson作品Dior Lady Art Jeffrey Gibson中型提包。
韓國藝術家禹國元作品Dior Lady Art Woo KukWon中型提包。
韓國藝術家禹國元作品Dior Lady Art Woo KukWon中型提包。
秘魯藝術家Sara Flores作品Dior Lady Art Sara Flo...
秘魯藝術家Sara Flores作品Dior Lady Art Sara Flores中型提包。
已故美國藝術家Faith Ringgold與Dior Lady Art合作創作的...
已故美國藝術家Faith Ringgold與Dior Lady Art合作創作的6件包款。
美國藝術家Danielle Mckinney與作品Dior Lady Art D...
美國藝術家Danielle Mckinney與作品Dior Lady Art Danielle Mckinney提包。
中國藝術家黃宇興作品Dior Lady Art Huang Yuxing提包。
中國藝術家黃宇興作品Dior Lady Art Huang Yuxing提包。
中國藝術家梁遠葦作品Dior Lady Art Liang Yuanwei提包。
中國藝術家梁遠葦作品Dior Lady Art Liang Yuanwei提包。
美國藝術家Vaughn Spann作品Dior Lady Art Vaughn ...
美國藝術家Vaughn Spann作品Dior Lady Art Vaughn Spann迷你提包。
土耳其藝術家Hayal Pozanti作品，Dior Lady Art Haya...
土耳其藝術家Hayal Pozanti作品，Dior Lady Art Hayal Pozanti提包。

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