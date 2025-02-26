Dior Lady Art #9聯名包款 拎起超乎想像的當代藝術

越南藝術家Duy Anh Nhan Duc作品Dior Lady Art Duy Anh Nhan Duc中型提包。

Dior Lady Art藝術家聯名限定系列，邀請全球各地的當代藝術家，將典型Dior風格的傳奇包款Lady Dior作為畫布，透過國際藝術家的不同視角重新詮釋，融入藝術家各自的願景、想法與獨特性，自2016年起至今年已第9年。

2024年的Dior Lady Art #9藝術家聯名限定系列，邀請秘魯藝術家Sara Flores、美國藝術家Jeffrey Gibson、Danielle Mckinney、Faith Ringgold、Vaughn Spann與韓國藝術家禹國元（Woo KukWon）、越南 藝術家Duy Anh Nhan Duc、美籍土耳其 裔藝術家Hayal Pozanti、加拿大藝術家Anna Weyant、中國藝術家梁遠葦和黃宇興，分別將Lady Dior視為詩意蛻變的象徵，呼應Dior傳承與創意自由的融合。

傳承美洲原民活力、女權理念願景

秘魯藝術家Sara Flores的作品受到古老視覺語彙Kené的啟發，來自亞馬遜烏卡亞利河（Ucayali River）沿岸的Shipibo-Conibo部落族群。她創作的兩款Dior Lady Art，傳遞著她的原住民 特色，結合蛇紋石圖案刺繡與植物顏料。

美國藝術家Vaughn Spann將其充滿活力、富有表現力的作品延伸到Lady Dior包上，其中一款以超大尺寸來表現陽剛與女性氣質，第二款包款裝飾著源自他帆布畫作的幾何結構。另外兩款包則各自表現他在2020年的畫作《Firestorm》與《Untitle（Stormy） 》。

美國藝術家Jeffrey Gibson擅長複合媒材創作，揉合傳統美洲原住民工藝和流行美學，他創作的包款靈感來自於他的代表作「Boxing Bags」，一側印有完整的串珠銘文，一側則飾有無數以3D列印製作的心形掛鎖。來自美國阿拉巴馬州的藝術家Danielle Mckinney，作品刻畫女性生活，包款中央的女性剪影刺繡，是Danielle Mckinney的標誌，蝴蝶則象徵想像力的翱翔。

同樣關注女性的美國藝術家Faith Ringgold善用紡織絎縫表達信念，在她2024年4月辭世前，曾與Dior Lady Art合作創作6件包款，其中1971年創作的《Freedom Woman Now》和《Woman Free Yourself》政治抗議海報，已被大膽地重新設計成兩款金屬材質拼貼Lady Dior包，另一件作品《Jazz Stories: Mama Can Sing Papa Can Blow》則藉由複雜的串珠刺繡重現於包包上。

重現宋瓷汝窯詩意、童話自然美景

南韓藝術家禹國元（Woo KukWon）經常透過刻板印象、童趣與惡作劇的表達方式來重新詮釋童話故事，這個特色也貫穿他對Lady Dior包款的5種延伸。越南藝術家Duy Anh Nhan Duc以大自然融入作品，為Dior Lady Art的設計也以大量的花朵與種子體現他對野生植物的熱情。來自土耳其的Hayal Pozanti為Dior Lady Art系列設計出3件作品，體現她對自然的感性和詮釋性主題想法，探索人類與環境和自然的關係。

畫作帶有超現實主義和神祕色彩的加拿大藝術家Anna Weyant，將既冒險又帶著憂鬱的風格轉化於重塑兩款Lady Dior包。中國藝術家梁遠葦（Liang Yuanwei）經常借鑒東西方文化的多種來源，探索日常生活和時間流逝中的感性和精神，限定包款從其《Golden Notes》系列作品與宋朝汝窯瓷器中汲取靈感。