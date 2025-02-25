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Harry Winston印記Emerald系列腕表 貴氣甜美

記者釋俊哲／綜合報導 圖／Harry Winston提供
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既有的Emerald印記系列也有玫瑰金、珍珠母貝搭配綠色表帶的組合，成為造型的高彩奢華配件。
既有的Emerald印記系列也有玫瑰金、珍珠母貝搭配綠色表帶的組合，成為造型的高彩奢華配件。

在所有寶石切割形狀中，相近於長邊八角形的祖母綠切割（Emerald Cut）最為古典、婉約。有「鑽石之王」之稱的海瑞溫斯頓（Harry Winston）近日推出了印記Emerald系列腕表的全新設計：18K玫瑰金或白金的表殼鑲鑽款，結合雙圈纏繞式與祖母綠形表殼，落落大方。

品牌創辦人海瑞溫斯頓先生本身即是珍貴寶石的熱愛者與收藏家，而祖母綠亦是其熱愛的貴重寶石之一，或促成了日後印記Emerald系列腕表的問世。小巧、長邊八角形的Emerald系列腕表新款是以黑色亮漆面盤的18K玫瑰金或18K白金表殼組合，分別搭配黑色的小牛皮緞面雙圈表帶或柔軟服貼的米蘭式鍊帶，皮帶典雅、米蘭帶金屬服貼，各有所長。

事實上，這只玫瑰金或白金的Emerald腕表確實也是一「顆」以時光成就的寶石，從面盤、表扣合計鑲嵌了1顆祖母綠切割鑽石約0.02克拉，與111顆圓形明亮式切工鑽石總重約0.6克拉，讓表款是輕奢珠寶、是閃耀的手環，同時具有以石英機芯賦予的時間顯示功能；同系列另有糖果粉與明亮祖母綠的配色，搭配以糖果粉色、祖母綠色和純白珍珠母貝面盤，如糖果般甜美，勾勒並註記下所有重要時刻的動容與回憶。

Harry Winston印記Emerald系列腕表，18K白金、黑色漆藝面盤，...
Harry Winston印記Emerald系列腕表，18K白金、黑色漆藝面盤，石英機芯、時間顯示，鑲嵌鑽石。
Harry Winston印記Emerald系列腕表，18K白金。
Harry Winston印記Emerald系列腕表，18K白金。

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