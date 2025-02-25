Harry Winston印記Emerald系列腕表 貴氣甜美

既有的Emerald印記系列也有玫瑰金、珍珠母貝搭配綠色表帶的組合，成為造型的高彩奢華配件。

在所有寶石切割形狀中，相近於長邊八角形的祖母綠切割（Emerald Cut）最為古典、婉約。有「鑽石之王」之稱的海瑞溫斯頓（Harry Winston）近日推出了印記Emerald系列腕表的全新設計：18K玫瑰金或白金的表殼鑲鑽款，結合雙圈纏繞式與祖母綠形表殼，落落大方。

品牌創辦人海瑞溫斯頓先生本身即是珍貴寶石的熱愛者與收藏家，而祖母綠亦是其熱愛的貴重寶石之一，或促成了日後印記Emerald系列腕表的問世。小巧、長邊八角形的Emerald系列腕表新款是以黑色亮漆面盤的18K玫瑰金或18K白金表殼組合，分別搭配黑色的小牛皮緞面雙圈表帶或柔軟服貼的米蘭式鍊帶，皮帶典雅、米蘭帶金屬服貼，各有所長。