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AI進軍時尚電商 自拍選尺寸到自動盤點降退貨率

中央社／巴黎17日綜合外電報導
示意圖。（路透）
示意圖。（路透）

據研究，網購時尚商品退貨率達30%，恐侵蝕業者獲利空間。目前已有愈來愈多大型網路購物業者利用人工智慧AI），透過自拍來建議尺寸、利用機器人盤點庫存，力求降低退貨率。

中央社引述法新社報導，根據2024年底麥肯錫（McKinsey）顧問公司和「時尚商業」（Business of Fashion）網站的研究，網購時尚商品的退貨率高達30%，一大原因在於「客戶一次購買多個尺寸或款式，然後退回大部分商品」。

這種做法會拉低獲利空間。麥肯錫公司的另一項研究指出，每件退貨包裹需花費的運輸、處理和整新再出售的成本，平均為21美元到46美元。

總部位於法國的新創企業Fringuant利用AI驅動演算法來解決這個問題，讓消費者透過身高、體重和手機自拍，讓他們更清楚自己最適合哪一個尺寸，並每年向網購業者收費5000歐元到10萬歐元。

Fringuant共同創辦人圖農（Zoe Tournant）說：「70%的退貨與尺寸問題有關。」

她解釋，「我們用自拍來偵測他們的年齡和性別」，以協助「優化」消費者的身形影像，並匯入AI模型，這個模型在一年內使用數以千計照片進行訓練。

這款AI模型可以在數秒內比對身形數據與品牌提供的服裝尺寸，告訴消費者一件套頭毛衣能否「完美符合肩線」或一條褲子的臀部部位是否有可能不太合身。

圖農說，她的公司約有20家客戶，包括高價位女裝品牌Maje；她聲稱，Maje的退貨數量已大幅減少。

德國電子商務企業Zalando同樣受到AI吸引，於2020年收購瑞士新創企業Fision，這是一家深耕尺碼評估領域的公司。

Zalando告訴法新社，公司自2023年7月以來採用自己的AI尺寸評估工具，只要消費者「穿上貼身衣服，用手機自拍2張照片」，就能有助減少退貨。

除了尺寸問題之外，電商企業也仰賴AI協助，減少因出貨錯誤衍生的退貨並利用AI自動盤點庫存。

在18個國家營運的ID Logistics物流公司，訂單處理人員的推車上都裝有智慧相機，以核對從貨架取下的商品顏色和尺寸是否與訂單相符。如果工作人員拿錯，裝置會立即提醒。

ID Logistics研發創新部門主任拉莫（Ludovic Lamaud）說，不到2年內，這款智慧相機就協助「減少9成」錯誤包裹數量。

AI 德國 人工智慧

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