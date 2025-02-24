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VACHERON CONSTANTIN Traditionnelle頂級珠寶陀飛輪

記者釋俊哲／專題報導
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江詩丹頓Traditionnelle陀飛輪高級珠寶表。圖／江詩丹頓提供
江詩丹頓Traditionnelle陀飛輪高級珠寶表。圖／江詩丹頓提供

即便是傳統也需要不時回顧，以難以企及的成就、再創新猷。成立於1755年的頂級鐘表品牌江詩丹頓（Vacheron Constantin）近日發表了新款的Traditionnelle陀飛輪高級珠寶表。由於品牌近年頻頻在閣樓工匠（Les Cabinotiers）、藝術大師（Métiers d'Art）發表新作，難得Traditionnelle系列重新推出了一只結合複雜功能、表殼面盤全鑲鑽、薄形機芯為訴求的重量級新品，更加呈現源自日內瓦頂級鐘表的微型工藝與裝飾之美。

立基於日內瓦的江詩丹頓是歷史200多年來未曾間斷的傳統老牌，旗下又以Les Cabinotiers閣樓工匠、Métiers d'Art藝術大師、Overseas縱橫四海、Historiques、Patrimony、Fiftysix等多個系列最為知名，其中Traditionnelle則是依循傳統美學的一支，一如系列名稱所強調的傳統，古色古香。

致敬1920年代 珠寶鐘表完美結合

事實上，江詩丹頓在2024年的WWG日內瓦「鐘表與奇蹟」表展上，已發表過一只2024年的Grand Lady Kalla高級珠寶鑽表。江詩丹頓風格及傳承總監Christian Selmoni曾表示，品牌除了與法國珠寶商Vergers Frères密切合作，珠寶時計也持續在江詩丹頓的歷史中傑作不斷。

像是1979年問世的Kallista高級珠寶表、以整塊純金雕刻並在1980年推出的Kalla高級珠寶腕表，2001年的Lady Kalla女表、2010年的Lady Kalla Flame女表，尤其是2024年問世的Grand Lady Kalla頂級鑽表，全表共鑲嵌總計131顆鑽石、並結合黑白的Akoya珍珠串鍊，共有墜鍊、手表等合計4種使用方式，除還原1920年代的裝飾藝術風格，亦是專賣店限定的珍稀款式。

江詩丹頓近年還有從高級訂製服為靈感的Égérie系列，以及Traditionelle的超薄複雜功能女表，前者將表款安置於兩點鐘方向，經雕刻的面盤搭配珍珠母貝模仿雲朵的月相功能，浪漫典雅；後者則有為女性獻上、不讓男性藏家專美於前的37毫米複雜萬年曆款式，滿足女性藏家對複雜工藝的喜好與追求。

明年將迎270載  珠寶表華麗續寫新章

而繼上半年的Grand Lady Kalla後，近日江詩丹頓再發表了Traditionnelle系列陀飛輪高級珠寶表，無疑重新帶人們將目光聚焦在江詩丹頓的女表、鑽石鑲嵌與金工。表款從表殼、表耳、面盤與表冠上大量鑲嵌長階梯形切割鑽石、設計令人目不轉睛，同時陀飛輪視窗位於六點鐘方向，面盤上的鑽石鑲嵌呈現偏心式的放射狀，同時陀飛輪框架的大型馬耳他十字也與12點鐘方向江詩丹頓品牌Logo下的馬耳他十字，兩兩呼應。

具日內瓦印記認證的2160陀飛輪自動上鍊機芯是由江詩丹頓自製、研發，機芯零件數約188個零件，並具外緣式18K金自動盤。薄型的機芯約5.65毫米、裝載於18K白金的表殼後厚度則約12.46毫米，可輕鬆收納於袖口之內，精密、複雜、閃耀。

令人期待的是：2025更是江詩丹頓品牌的270周年紀念，相信這只Traditionnelle陀飛輪高級珠寶表與Grand Lady Kalla頂級鑽表只是小試身手，明年品牌將帶來何等的美艷女表、高複雜懷表，又或是經典設計的重新回歸？相信答案很快就要揭曉、眼見為憑。

江詩丹頓Égérie系列月相女表，粉紅金、毫米、自動上鍊機械機芯、月相顯示功能。...
江詩丹頓Égérie系列月相女表，粉紅金、毫米、自動上鍊機械機芯、月相顯示功能。圖／江詩丹頓提供
江詩丹頓Traditionnelle超薄萬年曆腕表，粉紅金、36.5毫米、萬年曆...
江詩丹頓Traditionnelle超薄萬年曆腕表，粉紅金、36.5毫米、萬年曆機芯、表殼與表耳鑲鑽。圖／江詩丹頓提供
陀飛輪可避免機芯受到單一方向引力所造成的影響，是被認為手表的經典「複雜功能」之一...
陀飛輪可避免機芯受到單一方向引力所造成的影響，是被認為手表的經典「複雜功能」之一。圖／江詩丹頓提供
江詩丹頓一只1812年的骨董懷表，具有精緻的壓花與珍珠鑲嵌，華美的裝飾意味鮮明。...
江詩丹頓一只1812年的骨董懷表，具有精緻的壓花與珍珠鑲嵌，華美的裝飾意味鮮明。圖／江詩丹頓提供
Grand Lady Kalla頂級鑽表是2024年江詩丹頓推出的頂級珠寶女表之...
Grand Lady Kalla頂級鑽表是2024年江詩丹頓推出的頂級珠寶女表之作，展現近年風行的轉換式珠寶思維。圖／江詩丹頓提供
全表鑲嵌334顆鑽石、總重量約27.11克拉的江詩丹頓Traditionnell...
全表鑲嵌334顆鑽石、總重量約27.11克拉的江詩丹頓Traditionnelle陀飛輪高級珠寶表，展現頂級品牌的鑲嵌細工。圖／江詩丹頓提供
41毫米、白金表殼的江詩丹頓Traditionnelle陀飛輪高級珠寶表，透過大...
41毫米、白金表殼的江詩丹頓Traditionnelle陀飛輪高級珠寶表，透過大量的鑽石鑲嵌、也像是為老品牌重新擦亮招牌。圖／江詩丹頓提供

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