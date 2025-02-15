我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克開價逾3兆元收購 OpenAI董事會一致否決

川普成立能源委員會 滿足AI電力需求與中國競爭

限量表帶你一秒上太空 沒指針、時間這樣看太神奇

記者釋俊哲／即時報導
Bell & Ross BR-03 Astro腕表。（圖／Bell & Ross提供）
Bell & Ross BR-03 Astro腕表。（圖／Bell & Ross提供）

距離不僅能產生美感，更能讓人看見事物微妙精密或宏觀之美。Bell & Ross發表了全新BR-03 Astro腕表，以充滿戲劇性與想像張力的方式呈現時間，並成為一只手上收藏用的「大玩具」。

如果第一次拿起這只BR-03 Astro腕表可能會感受到迷惑：因為手表上看不到任何一只指針，也沒有數字、視窗能夠辨識時間資訊。Bell & Ross創意總監兼聯合創辦人Bruno Belamich解釋，表款的靈感來自國際太空站的穹頂艙，並形容表款像是觀測行星的窗口，「我想像在太空看到地球與月球和火星像連成一線，這只表款特色在於充滿想像力的顯示方式，並非時計技術新發展。」

原來示意圖中的月球陰影、遠方的火星、人造衛星，分別代表了時鐘、分鐘與秒鐘。在以藍色砂金石構成的夜空中，同時「月亮」上並以雷射雕刻出了凹凸不平的隕石坑。Bell & Ross過往從飛機儀表板中得到靈感，轉化為四四方方的表殼，將飛行的專業冒險精神轉譯為時間的語言；除了經典的BR 01、03系列，近年新發表的BR 05 都市系列與BR-X5前衛系列更結合實驗風格與專業製表，強化了品牌「從駕駛艙到手腕」的風格主張。

全新BR-03 Astro腕表則具有41毫米表殼，並以經微噴砂處理的陶瓷為材質。Cal.327自動上鍊機芯可顯示時、分、秒鐘，動力儲存則約54小時，全球限量999只。

在一望無際的漆黑中，時間的存在是抽象、相對的哲學性思考，一如新款BR-03 As...
在一望無際的漆黑中，時間的存在是抽象、相對的哲學性思考，一如新款BR-03 Astro腕表所呈現的戲劇性與想像力。（圖／Bell & Ross提供）
將火星、月球、衛星轉化為時間顯示方式的BR-03 Astro腕表，將手表化為別具...
將火星、月球、衛星轉化為時間顯示方式的BR-03 Astro腕表，將手表化為別具趣味幽默的男孩的大玩具。（圖／Bell & Ross提供）

太空 火星

上一則

2月15日星座運勢 金牛多陪父母 巨蟹注意健康

下一則

馬斯克開價逾3兆元收購 OpenAI董事會一致否決

延伸閱讀

馬斯克率領的政府效率部成員 都有哪些人？

馬斯克率領的政府效率部成員 都有哪些人？
新火箭才剛發射成功 貝佐斯的太空公司「藍色起源」可能裁掉上千人

新火箭才剛發射成功 貝佐斯的太空公司「藍色起源」可能裁掉上千人
路透：川普削減外援之際 北京在非洲打造太空聯盟

路透：川普削減外援之際 北京在非洲打造太空聯盟
旗下企業曾獲數十億合約 馬斯克砍政府經費會傷自己嗎？

旗下企業曾獲數十億合約 馬斯克砍政府經費會傷自己嗎？

熱門新聞

圖為元宵節吃湯圓示意圖。圖／AI生成

過完元宵節好運到…財神爺點名「4生肖」財源滾滾要守住

2025-02-13 14:00
網友分享泡麵的神仙煮法。（取材自小紅書）

泡麵神仙吃法 煮麵前一動作「神來一筆」

2025-02-08 21:15
三大生肖今年事業、財運、感情等運勢都非常好。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

3生肖將低調暴富 屬虎靠隱形貴人拿大單、他準備領高額獎金

2025-02-08 23:15
四生肖今年事業運勢旺。（取材自pexels.com@ fauxels ）

4生肖智取財富 屬虎事業低谷翻身、他實現財富自由

2025-02-13 00:15
三星座財運愛情運勢雙豐收。示意圖。(美聯社)

情人節後3星座財運與愛情雙豐收 天秤收入倍增、他魅力無人能敵

2025-02-13 22:15
法國名廚裴平的家傳雞湯麵，做來簡單又爽口。（取材自youtube@KQED）

法國名廚家傳雞湯麵簡單爽口 淋湯前加一味最驚喜

2025-02-12 19:05

超人氣

更多 >
屋主別忘了…報稅可享減免的7項支出

屋主別忘了…報稅可享減免的7項支出
Lisa罕見合體媽媽 最美「白蓮花」情人節曼谷首映

Lisa罕見合體媽媽 最美「白蓮花」情人節曼谷首映
川普首波大裁員 教部等6聯邦機關開鍘 影響20萬人

川普首波大裁員 教部等6聯邦機關開鍘 影響20萬人
專家分析川普「對等關稅」對這些國家的產品打擊最重

專家分析川普「對等關稅」對這些國家的產品打擊最重
馬斯克率領的政府效率部成員 都有哪些人？

馬斯克率領的政府效率部成員 都有哪些人？