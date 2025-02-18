Prada品牌大使邊佑錫入列 有望現身米蘭

邊佑錫曾出席Prada 2025春夏男裝系列時裝秀，展現俐落氣質。

韓綜、K-pop的威力早在全世界成為現象級潮流，義大利 時尚精品品牌Prada宣布因電視劇「背著善宰跑」知名度急速竄升的南韓 人氣新星邊佑錫成為品牌大使，也為韓星在精品圈的影響力版圖再下一城。

邊佑錫和女星金惠奫（Kim Hye-yoon）在改編自網路小說的電視劇「背著善宰跑」中演出情侶檔、大玩時空穿越，奇幻與愛情的討喜類型，創下高收視率與討論熱度。

Prada（品牌與集團）不僅在精品時尚領域擁有話語權和指標性影響力，品牌好友更已有女團Red Velvet成員Irene、TWICE成員Sana、南韓影后金泰梨、人氣歌手Somi全昭彌、女團aespa隊長Karina、EXO燦烈、NCT 127團員鄭在玹，如今再有邊佑錫加入，等同展現Prada龐大的行銷預算 實力與業績回饋。