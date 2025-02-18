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Prada品牌大使邊佑錫入列 有望現身米蘭

記者釋俊哲／台北報導 圖／Prada提供
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邊佑錫曾出席Prada 2025春夏男裝系列時裝秀，展現俐落氣質。
邊佑錫曾出席Prada 2025春夏男裝系列時裝秀，展現俐落氣質。

韓綜、K-pop的威力早在全世界成為現象級潮流，義大利時尚精品品牌Prada宣布因電視劇「背著善宰跑」知名度急速竄升的南韓人氣新星邊佑錫成為品牌大使，也為韓星在精品圈的影響力版圖再下一城。

邊佑錫和女星金惠奫（Kim Hye-yoon）在改編自網路小說的電視劇「背著善宰跑」中演出情侶檔、大玩時空穿越，奇幻與愛情的討喜類型，創下高收視率與討論熱度。

Prada（品牌與集團）不僅在精品時尚領域擁有話語權和指標性影響力，品牌好友更已有女團Red Velvet成員Irene、TWICE成員Sana、南韓影后金泰梨、人氣歌手Somi全昭彌、女團aespa隊長Karina、EXO燦烈、NCT 127團員鄭在玹，如今再有邊佑錫加入，等同展現Prada龐大的行銷預算實力與業績回饋。

Prada眾多韓星好友中以女性居多，而NCT 127團員在玹則在11月4日開始履行南韓軍旅義務，因此由邊佑錫「接手」、炒熱人氣買氣，也顯得順理成章。也由於邊佑錫就曾出席在米蘭舉行的Prada 2025春夏男裝系列時裝秀，成為品牌大使後，等同另類宣告邊佑錫現身Prada 2025秋冬男裝秀的機率大增。

Prada亮面皮革樂福鞋。
Prada亮面皮革樂福鞋。
邊佑錫成為Prada品牌大使後迅速發表首波形象視覺，以黑色雙排扣西裝、襯衫，展現...
邊佑錫成為Prada品牌大使後迅速發表首波形象視覺，以黑色雙排扣西裝、襯衫，展現都會、極簡調性。

南韓 義大利 預算

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