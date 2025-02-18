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BVLGARI聯名藝術家 以表盤 捕捉宇宙天體

記者孫曼／專題報導　圖／寶格麗提供
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BVLGARI CABOCHON系列無鑽款與鑲鑽款戒指。
BVLGARI CABOCHON系列無鑽款與鑲鑽款戒指。

寶格麗（BVLGARI）推出全新限量版藝術家聯名腕表，由腕表產品設計執行總監Fabrizio Buonamassa Stigliani與法國藝術家Laurent Grasso跨界合作，透過傳統腕表的形式，擁抱形上學概念的空間、試圖體現抽象的時間。BVLGARI CABOCHON系列珠寶也推出4款鑲鑽年度新作，增添閃耀華麗氣場。

限量藝術家腕表 幻變雲朵為靈感

聯名腕表以歡慶20周年的Octo Finissimo超薄系列為藍本，作為藝術家Laurent Grasso的畫布。過去20年來，這位法國藝術家反覆透過影像、圖像、雕像與裝置藝術，探索漂浮的雙眼、移動的天體、繚繞的雲朵等各種不可見的無形之物，作品瀰漫神祕魔幻的氛圍。

Laurent Grasso以全新的詩意觀點觀察宇宙，將投射出彩虹倒影的雲朵，以網印技術印於表盤上，搭配不斷移動的指針，呼應了他藝術宇宙關乎星體運行的一大主題：雲朵被視為夢幻的某種實體象徵，既超凡又稍縱即逝，懸浮於世俗與天體之間。從表殼到表帶都沉浸在午夜藍色調中，隨著光影變化出沉靜天色。

Laurent Grasso×Octo Finissimo腕表，是在黃銅表盤與鈦金屬表帶上完整塗覆PVD處理塗層，為午夜藍色調打造均勻的霧面加工效果，再藉由以金屬色素網版印刷的方式為雲朵上色，表殼背面有藝術家本人的簽名。表款全球限量發行200只，搭配獨有的優雅藍色外盒，內側鐫刻Laurent Grasso簽名以及寶格麗標誌。

CABOCHON首度鑲鑽  蛋面切割更璀璨

蛋面切割（CABOCHON）是寶格麗的經典工藝，自1950年代以來，圓潤飽滿的蛋面切割即是寶格麗代表性的寶石切割技法，呈現出各種瑰麗寶石獨特優雅的色澤與天然美態。2023年品牌以此別具代表性的工藝技術為靈感，推出BVLGARI CABOCHON系列珠寶，延續古羅馬金工傳統，以珍貴的金質演繹蛋面切割圓滑的拋光面，揮灑當代設計的流動線條，自成一體雕塑感的簡約風格，在傳承與現代間兼得完美。

BVLGARI CABOCHON系列珠寶迎來4款年度新作，首度加上精緻而璀璨的細膩密鑲鑽石，珍奢氣質一舉昇華至全新層次。4款新作包括各兩款墜飾項鍊與戒指，採用全程均可溯源的認證黃K金或玫瑰金製成，並綴上密鑲鑽石。戒指與墜飾宛若交織了彼此對稱的兩枚蛋面切割設計，拋光表面閃耀豐盈光澤，兼顧視覺的柔滑質感及圓潤觸感。墜飾項鍊的鏈條宛如一體，戒指內部則鐫刻寶格麗經典標誌。

BVLGARI CABOCHON系列於2024年推出鑲鑽的全新款式。
BVLGARI CABOCHON系列於2024年推出鑲鑽的全新款式。
Laurent Grasso×Octo Finissimo腕表，全球限量發行20...
Laurent Grasso×Octo Finissimo腕表，全球限量發行200只。
Laurent Grasso×Octo Finissimo腕表，表背有藝術家簽名...
Laurent Grasso×Octo Finissimo腕表，表背有藝術家簽名。

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