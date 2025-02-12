亞麻風輕盈一夏 Loro Piana歡慶百年

孫政(左起)、周興哲、楊謹華、納帕西恩索邦、魏浚笙共同亮相Loro Piana南亞區2025春夏系列媒體預覽。(記者王聰賢／攝影)

以頂級天然面料聞名的義大利 品牌Loro Piana，近日在台舉辦南亞區2025春夏系列展示會，品牌之友楊謹華、周興哲等台灣藝人出席盛會，而香港新生代人氣演員暨歌手魏浚笙（Jeffrey Ngai）、泰國星二代演員納帕西恩索邦（Naphat Siangsomboon）、新加坡 知名演員孫政（Ayden Sgn）等人也到場。適逢品牌歡慶百年里程碑，Loro Piana 2025春夏系列採用亞麻為主要素材，揭開全新篇章。

舒適材質穿過就知 眾星慕名台灣美食

穿著暗紅色七分褲裝亮相的楊謹華表示，這是她自己真的會在節慶假日穿出門的選擇，亞麻融合羊絨的面料穿在身上舒適無比，「身體最誠實！」除了講究材質，Loro Piana的剪裁簡約大方、穿起來輕盈自在，也是她非常喜歡這個品牌原因。品牌也為恰好生日的楊謹華獻上驚喜花束。周興哲最喜歡身上的這件柔軟黃色外套，外面為麂皮、內裡則為清爽的亞麻材質，剪裁讓人感覺很紳士。

香港新生代歌手魏浚笙分享他自己冬季穿搭 重點為「輕薄」，Loro Piana既保暖又不厚重，這次身上的亞麻材質立領夾克他覺得非常值得入手，在很多場合都能輕鬆穿搭而不會讓人感覺重複。

身著全亞麻短褲套裝的新加坡男星孫政，則大力稱讚這套褲裝非常適合新加坡炎熱的夏季，搭配的是他所穿著過最舒服柔軟的皮革樂福鞋，也是他最喜歡的單品。同樣被超舒適樂福鞋圈粉的納帕西恩索邦，則演繹了白色丁香襯衫和棕色外套，服飾則揉合Cashmere和絲質面料。

亞麻融入經典面料 廓形流暢色彩柔和

扣合主題「All About Linen」，Loro Piana以自然大地色調打造展示空間，並以黃麻混紡面料裝飾壁面與地板，搭配木材質、印花鑲板與大量亞麻花，營造舒適優雅的春夏季節氛圍。亞麻不僅是夏季最受歡迎的天然材質，也是輕鬆自在、輕盈飄逸的同義詞。一如既往，面料是本季創作的主軸，所使用的亞麻來自品牌旗下百年老字號Solbiati亞麻公司，與羊絨、絲綢和Sopra Visso羊毛等品牌經典纖維混紡，巧妙以不同比例和精湛多元的紡織技術製作出全系列的男女裝。

本季男女裝外套採用高斜邊剪裁、柔合的結構、或寬鬆的剪裁，塑造出修長的廓形。流暢飄逸的線條從秋冬延伸到春夏的戶外穿搭，亞麻材質則巧妙融入所有單品，賦予整體質料更為輕盈與透氣的特質。大量出現的芥末黃色成為挑戰不設限穿搭的象徵，亞麻花成為重要的裝飾圖騰，出現在配件、飾品、甚至鈕扣上。立領、無領、或義大利領的設計穿插其中，從細節為整體注入豐富面貌。男士的西裝採用貼身、顯身形的剪裁，女士晚裝則呈現經典的黑白色調。無論是藥盒帽、漁夫帽還是軟邊帽，各式各樣的造型帽子是畫龍點睛的單品。