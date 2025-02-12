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亞麻風輕盈一夏 Loro Piana歡慶百年

記者孫曼／專題報導
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孫政(左起)、周興哲、楊謹華、納帕西恩索邦、魏浚笙共同亮相Loro Piana南亞區2025春夏系列媒體預覽。(記者王聰賢／攝影)
孫政(左起)、周興哲、楊謹華、納帕西恩索邦、魏浚笙共同亮相Loro Piana南亞區2025春夏系列媒體預覽。(記者王聰賢／攝影)

以頂級天然面料聞名的義大利品牌Loro Piana，近日在台舉辦南亞區2025春夏系列展示會，品牌之友楊謹華、周興哲等台灣藝人出席盛會，而香港新生代人氣演員暨歌手魏浚笙（Jeffrey Ngai）、泰國星二代演員納帕西恩索邦（Naphat Siangsomboon）、新加坡知名演員孫政（Ayden Sgn）等人也到場。適逢品牌歡慶百年里程碑，Loro Piana 2025春夏系列採用亞麻為主要素材，揭開全新篇章。

舒適材質穿過就知 眾星慕名台灣美食

穿著暗紅色七分褲裝亮相的楊謹華表示，這是她自己真的會在節慶假日穿出門的選擇，亞麻融合羊絨的面料穿在身上舒適無比，「身體最誠實！」除了講究材質，Loro Piana的剪裁簡約大方、穿起來輕盈自在，也是她非常喜歡這個品牌原因。品牌也為恰好生日的楊謹華獻上驚喜花束。周興哲最喜歡身上的這件柔軟黃色外套，外面為麂皮、內裡則為清爽的亞麻材質，剪裁讓人感覺很紳士。

香港新生代歌手魏浚笙分享他自己冬季穿搭重點為「輕薄」，Loro Piana既保暖又不厚重，這次身上的亞麻材質立領夾克他覺得非常值得入手，在很多場合都能輕鬆穿搭而不會讓人感覺重複。

身著全亞麻短褲套裝的新加坡男星孫政，則大力稱讚這套褲裝非常適合新加坡炎熱的夏季，搭配的是他所穿著過最舒服柔軟的皮革樂福鞋，也是他最喜歡的單品。同樣被超舒適樂福鞋圈粉的納帕西恩索邦，則演繹了白色丁香襯衫和棕色外套，服飾則揉合Cashmere和絲質面料。

亞麻融入經典面料 廓形流暢色彩柔和

扣合主題「All About Linen」，Loro Piana以自然大地色調打造展示空間，並以黃麻混紡面料裝飾壁面與地板，搭配木材質、印花鑲板與大量亞麻花，營造舒適優雅的春夏季節氛圍。亞麻不僅是夏季最受歡迎的天然材質，也是輕鬆自在、輕盈飄逸的同義詞。一如既往，面料是本季創作的主軸，所使用的亞麻來自品牌旗下百年老字號Solbiati亞麻公司，與羊絨、絲綢和Sopra Visso羊毛等品牌經典纖維混紡，巧妙以不同比例和精湛多元的紡織技術製作出全系列的男女裝。

本季男女裝外套採用高斜邊剪裁、柔合的結構、或寬鬆的剪裁，塑造出修長的廓形。流暢飄逸的線條從秋冬延伸到春夏的戶外穿搭，亞麻材質則巧妙融入所有單品，賦予整體質料更為輕盈與透氣的特質。大量出現的芥末黃色成為挑戰不設限穿搭的象徵，亞麻花成為重要的裝飾圖騰，出現在配件、飾品、甚至鈕扣上。立領、無領、或義大利領的設計穿插其中，從細節為整體注入豐富面貌。男士的西裝採用貼身、顯身形的剪裁，女士晚裝則呈現經典的黑白色調。無論是藥盒帽、漁夫帽還是軟邊帽，各式各樣的造型帽子是畫龍點睛的單品。

這次也展出豐富的男女配飾，包括經典的Ghiera托特包、Extra Drawstring背包、Extra Evening手拿包等。而男士系列亦推出不同面料製成的Hobo Bale皮革包及Loom Weekender手提包等，也在色調和材質上融入本季特色的亞麻主題，寫意優雅之中也流露出對這個百年品牌的未來展望。

結構柔和的西裝外套設計理念是休閒穿著也能散發出眾氣質。圖／Loro Piana提...
結構柔和的西裝外套設計理念是休閒穿著也能散發出眾氣質。圖／Loro Piana提供
結合不同材質的Extra包款。圖／Loro Piana提供
結合不同材質的Extra包款。圖／Loro Piana提供
Loro Piana舉辦2025春夏系列南亞區媒體預覽。圖／Loro Piana...
Loro Piana舉辦2025春夏系列南亞區媒體預覽。圖／Loro Piana提供
飾品走簡約風格，方形吊飾可打開裝小物。圖／Loro Piana提供
飾品走簡約風格，方形吊飾可打開裝小物。圖／Loro Piana提供
洋裝和外套的釦子上裝飾亞麻花的圖騰。圖／Loro Piana提供
洋裝和外套的釦子上裝飾亞麻花的圖騰。圖／Loro Piana提供
以大地色為主要基調的Loro Piana首度推出黑色西裝。圖／Loro Pian...
以大地色為主要基調的Loro Piana首度推出黑色西裝。圖／Loro Piana提供
從品牌創辦人之一Sergio Loro Piana衣櫥中發想出典雅又摩登的重新詮...
從品牌創辦人之一Sergio Loro Piana衣櫥中發想出典雅又摩登的重新詮釋。

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