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心理測驗／講外文好害羞？四選項測出你的「性格缺失」

世界新聞網／輯
自己對什麼事情害羞，也反映出哪一方面沒有自信。（取材自unsplash.com＠Larm Rmah）
自己對什麼事情害羞，也反映出哪一方面沒有自信。（取材自unsplash.com＠Larm Rmah）

每個人在不同的場合，可能會感到害羞。但正是這樣的害羞，代表的是自我信心不足。日本網站「占TV」近來就分享一則心理測驗，分析每個人對什麼事缺乏信心，並且應該如何突破。

請問：下列四件事情，哪件事讓你覺得最害羞？

A：穿著泳裝學模特兒走路
B：表演一項才藝
C：用外文發表演說
D：向心愛的人告白

選擇「A穿著泳裝學模特兒走路」的你，代表你對自我外表缺乏自信。要能夠突破自我，就得將缺點轉化為優點。就算你認為自己外型不夠出色，但如果轉念一想，把自己的造型看作是一種獨特風格，那麼他人看你的眼光就會有所改變，你也會迎來全新的自己。

選擇「B表演一項才藝」的你，代表你對自己做事能力缺乏自信。你是個自認沒有長才的人，想要突破這一點，可以將時間與熱情專注於一件事情上。既然覺得自己沒天分，那就嘗試將時間和精力花在在喜歡的事情中。當你全心全意投入時，努力會逐漸昇華成無可替代的才華。

選擇「C用外文發表演說」的你，代表你對表達能力缺乏自信。想要敢在別人面前演說，突破方式是逼自己主動開口。對話是一種需要不斷練習的技巧，就算再怎麼不擅長，都該試著多與人交談。只要誠懇地與人交流，即使語言不流利，對方也會用心傾聽的。

選擇「D向心愛的人告白」的你，代表你對自我感情能力缺乏自信。你無法告白的真正原因，可能在於你並不夠喜歡對方，或者只是人云亦云，因為社會普遍如此，好像自己一定要有伴侶結婚一樣才找對象。與其勉強自己，你需要先真正進入戀愛模式，提升戀愛的感受力，找到那份讓你怦然心動的感覺。

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