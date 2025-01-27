辛苦化好的妝又糊了？做好四件事「有效防止脫妝」

化妝時可以利用一些訣竅防止脫妝。（取材自unsplash.com＠Ashley Piszek）

對化妝的人而言，每當發現妝容脫落時，難免會影響心情。脫妝往往和汗水、皮脂肪、磨損與乾燥四個因素有關，儘管無法百分之百防止脫妝，但還是有些方法可以盡量避免。日本媒體「grape」就分享了防止脫妝，可以做的四個訣竅。

1.做好肌膚護理

為了防止脫妝，化妝前的肌膚狀態必須調整到好。可以用洗面乳清除睡覺期間分泌的汗水、皮脂，以及肉眼看不見的灰塵。之後進行保濕護理，為肌膚補充水分，防止因乾燥或過度皮脂分泌。

如果擔心擦了乳液或面霜會看起來太油，可以用紙巾輕輕按壓去除多餘的油分。

2.使用適合膚質的底霜

若是妝前的底霜不合適，可能會導致油水失衡，加劇脫妝問題。選擇具備「控油」、「防皮脂脫妝」或「防乾燥」功能的底霜很重要。

根據肌膚性質的不同，可以選擇不同的品項。「油性肌膚」可以選無油配方或含控油成分的品項。「混合肌膚」可以選控油與保濕兼具的品項。「乾性肌膚」可以選擇含豐富保濕成分的品項。「敏感肌膚」可以選擇低刺激或添加保濕成分的品項。

3.使用蜜粉

有些人可能會擔心妝容顯得厚重，因而避開蜜粉，但蜜粉能吸收汗水與皮脂，保持肌膚乾爽，有效防止脫妝。只需用刷子去除多餘的蜜粉，就能消除厚重感。

4.使用定妝噴霧

若有因皮脂分泌造成的脫妝問題，推薦使用定妝噴霧。定妝噴霧只需在妝容完成後，噴灑於臉部即可，簡單又方便。部分產品還兼具防曬功能及保濕效果，在一年四季都好用。