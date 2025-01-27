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Louis Vuitton 村上隆聯名回歸 慶祝合作20周年

記者孫曼／綜合報導
Louis Vuitton x Murakami Mini Square Trunk。圖／路易威登提供
Louis Vuitton x Murakami Mini Square Trunk。圖／路易威登提供

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）歡慶與知名日本藝術家村上隆（Takashi Murakami）攜手合作20周年，重新構思原本設計並換上全新面貌，共推出200多款新作，涵蓋男女服飾配件甚至有滑板、咖啡杯、毛孩牽繩項圈。聯名系列將於年初全球接受第一波預訂，並將於2025年3月推出以村上隆的春日櫻花圖案為主題的第二個篇章。

Louis Vuitton × Murakami藝術聯名合作系列，透過村上隆極富想像力和色彩繽紛的美學世界，體現路易威登的藝術視野、傳統工藝以及尖端科技。1960年代出生於東京的村上隆，以運用獨特手法結合傳統日本繪畫、科幻、動漫及異想天開的可愛角色而享譽國際，他的作品經常以重複的圖案、繪畫、雕塑以及電影等形式呈現，體現流行文化、歷史及藝術的交匯點。在時任路易威登藝術總監馬克雅各布斯（Marc Jacobs）的發起下，村上隆為雙方最早合作的Louis Vuitton × Murakami系列創作出充滿玩心又影響深遠的原創圖案，包括用萬花筒般的手法重新詮釋路易威登經典的Monogram圖案，這是史上首次重新設計路易威登的Monogram圖案。

這次全新的聯名創作延續以往，但運用更為先進的技術，印刷出的圖案相較於過往更加清晰，色彩更為生動鮮豔。其中運用33種顏色製作出交錯的LV與花卉圖騰Monogram Multicolore，出現在路易威登多款代表性的City Bag以及皮帶、錢包、楔形與草編鞋和Rolling Trunk拉桿行李箱上。

路易威登與著名當代藝術家村上隆慶祝雙方合作20周年。圖／路易威登提供
路易威登與著名當代藝術家村上隆慶祝雙方合作20周年。圖／路易威登提供
Louis Vuitton x Murakami Time Out Sneake...
Louis Vuitton x Murakami Time Out Sneaker休閒鞋。圖／路易威登提供
Louis Vuitton x Murakami Capucines East-...
Louis Vuitton x Murakami Capucines East-West Mini手提包。圖／路易威登提供

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