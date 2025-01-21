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靈蛇出動 生肖腕表創意呈現

記者釋俊哲／台北報導
宇舶表Spirit of Big Bang金蛇表，限量88只。(圖／Hublot提供)
宇舶表Spirit of Big Bang金蛇表，限量88只。(圖／Hublot提供)

生肖腕表，向來是不少瑞士高級腕表迎接新年的一大主題與創意呈現。宇舶表（Hublot）發表了新款Spirit of Big Bang金蛇表，聚焦於黑金雙色的高反差對比視覺，以及象徵循環、富裕的數字8，全球限量88只。近10年引領生肖腕表風潮的寶珀表（Blancpain）發表2025蛇年Villeret中華年曆腕表，透過源自瑞士的大明火琺瑯工藝與傳統東方曆象顯示，成為年度限定的話題新作。

宇舶表Spirit of Big Bang金蛇表，微噴砂處理拋光陶瓷的黑色表殼，雕刻呈現了宛如靈蛇的鱗片紋理，並搭配6顆H型鍍黑鈦金屬螺絲；42毫米的面盤下使用了具有計時碼表功能的HUB4700自動上鍊機芯，同時將三個計時小表盤的外圍雕刻勾勒出了一只閃耀金蛇，也像是數字的8，有「發」的諧音聯想。除了計時碼表功能，表款並具備防水100米性能，以及One Click單鍵快拆表帶裝置，可額外購買其它表帶、自行更換。透明的後底蓋可以近距離欣賞HUB4700自動上鍊機芯的打磨修飾細節，整體表款與細節展現了野性與奢華的力量感。

寶珀早從2012年便推出近代品牌首款的生肖表，這次依循傳統，將天干、地支的東方曆法成為複雜機芯的一大賣點。3638自動上鍊機芯將可以顯示包含十二時辰、十二生肖、農曆月份及日期，五行、天干及閏月顯示等傳統中華曆法顯示，以及西方的「陽曆」時間顯示。

45.2毫米的鉑金表殼內，面盤並使用如翡翠玉石綠色的大明火琺瑯，古色古香。雖是蛇年限量表款，蛇在部分人心中也帶來畏懼的想法，因此寶珀將小蛇以精雕方式，呈現在透明後底蓋中的自動盤上、惟妙惟肖。Villeret中華年曆腕表，也是寶珀生肖系列的第14款作品，全球限量50只，亦可洽寶珀台北101專賣店。

具備七日長動力的3638自動上鍊機芯，可在透明底蓋中近距離欣賞。(圖／Blanc...
具備七日長動力的3638自動上鍊機芯，可在透明底蓋中近距離欣賞。(圖／Blancpain提供)
距離欣賞。Blancpain Villeret中華年曆腕表，全球限量50只。(...
距離欣賞。Blancpain Villeret中華年曆腕表，全球限量50只。(圖／Blancpain提供)

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