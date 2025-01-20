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FENDI慶100周年 小怪獸之眼俏皮回歸

記者孫曼／專題報導 圖／FENDI提供
FENDI Eyes限定系列針對男士推出一系列吊飾與鞋履等配件。
FENDI Eyes限定系列針對男士推出一系列吊飾與鞋履等配件。

FENDI為歡慶2025年春節到來，同時也是品牌成立100周年，重新演繹最具代表性的DNA，推出搶眼又俏皮的FENDI Eyes限定系列男女裝配件，為品牌極具代表性的「小怪獸之眼」設計賦予節慶與現代氣息，並請來品牌形象大使許凱與曾一起演出陸劇「你微笑時很美」的女星程瀟拍攝形象短片。

俏皮可愛的「小怪獸之眼」靈感最初來自Bag Bugs吊飾，這款FENDI Eyes圖案於2014春夏系列首次推出，自此成為FENDI深具創意、讓人愛不釋手的標誌。

在全新春節系列中，FENDI Eyes圖案以獨特鑲嵌工藝點綴在女裝系列經典的Mini Peekaboo和Baguette包款上，除了黑色的典藏復刻款，亦有討喜的粉紅色和黃色Baguette包。同時登場的還有近期熱賣的迷你尺寸FENDI Roll和Mon Trésor包、小包、錢包和名片夾，以黑色、黃色、粉紅色和FF LOGO圖案款，奇特的Nano Baguette和包身吊飾為配飾系列增添更多趣味。

男裝系列主打黑色Cuoio Romano皮革製作的Peekaboo ISeeU Small和Baguette Soft Trunk包，還有以品牌招牌黑灰色FF緹花飾紋搭配紅色裝飾的FENDI Strike Mini背包、名片夾和錢包等。飾有FENDI Roma LOGO圖案、散發洗練風格的FENDI Eyes圖案，出現在裝飾FENDI Flow運動鞋和時裝上。

這次的膠囊系列中，也重新演繹了原本出現在2015春夏系列的蘭花印花圖案，巧妙將FENDI Eyes圖案融入其中，搭配柔和的粉紅色、米黃色和紅色，為女裝時裝單品和紡織品增色不少。品牌經典的FF LOGO圖案換上大膽繽紛的外衣，以卡通風格出現在一系列男士時裝和小皮件上。

Peekaboo Soft新成員

安俞真搶先背

此外，FENDI即將推出Peekaboo Soft全新尺寸Peekaboo Soft Small，並釋出由南韓品牌形象大使、IVE隊長安俞真搶先演繹的一系列造型照，展現包款柔軟百搭的本色魅力。該包款首度亮相於品牌去年10月在米蘭發表的2025年春夏女裝系列中，並於2025年1月9日起在指定FENDI專門店及fendi.com率先預售。

Peekaboo Soft Small以經典Peekaboo Soft為藍本，以全新時髦的尺寸，豐富Peekaboo系列陣容。新設計忠於原版的獨特個性，質感極致柔軟，保留中號及大號包款鬆垮柔軟的結構，以優質小牛皮縫製，完美的比例特別輕巧。Peekaboo Soft Small除了原設計的手持方式外，更配備可接駁手柄的搭帶，能隨時調校長度，隨穿搭需求和個人習慣側背或斜背。

在這系列照片中，安俞真以FENDI 2025年春夏女裝演繹兩種色調的Peekaboo Soft Small：雋永的山茶白色或洋溢春日氛圍的抹茶綠色款。她以裝飾珠寶花球的針織洋裝和粉紅色芭蕾舞平底鞋，碰撞抹茶綠色Peekaboo Soft Small包款和精緻的Mamma Baguette吊飾；山茶白色Peekaboo Soft Small，則搭配優雅飄逸的黑色長裙和畫龍點睛的FENDI Filo垂吊耳環，展現青春無敵的少女氣質。

FENDI Eyes限定系列女士包款推出一系列以粉紅色調為主的設計。
FENDI Eyes限定系列女士包款推出一系列以粉紅色調為主的設計。
FENDI南韓品牌形象大使安俞真演繹品牌最新Peekaboo Soft Smal...
FENDI南韓品牌形象大使安俞真演繹品牌最新Peekaboo Soft Small包款。
女星程瀟(左)與男星許凱演繹FENDI Eyes限定系列包款。
女星程瀟(左)與男星許凱演繹FENDI Eyes限定系列包款。

穿搭 南韓 DNA

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