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Dior春季男裝 高訂剪裁走運動風

記者孫曼／綜合報導
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軍裝圓形外套剪裁運用在派克大衣、飛行員夾克與野戰夾克上，體現奢華與功能性間的揉合。圖／Dior提供
軍裝圓形外套剪裁運用在派克大衣、飛行員夾克與野戰夾克上，體現奢華與功能性間的揉合。圖／Dior提供

Dior 2025年春季男裝系列，是男裝創意總監Kim Jones重新詮釋他為Dior創作的經典男裝和男裝原型、改編自Dior高級訂製服歷史檔案。此系列新作中，藉由工藝輕鬆融合奢華與實用性、功能性與個人風格，實現穿搭造型的靈活與多變性，成為一個簡單優雅的日常裝著系列。Dior品牌大使丁海寅日前穿著Dior 2025春季男裝條紋襯衫搭配雙面穿格紋外套與深灰色長褲現身機場，演繹率性風格。

系列融會英式穿著態度與法國高級時裝，將次文化與高級訂製服與實用性融合。運動服寬鬆舒適的的剪裁輪廓再次回歸，包括長袖上衣與慢跑褲的燈芯絨運動套裝，讓人想起Marc Bohan當年設計的的洋裝。全新演繹的運動套裝，以優雅、流線的純科技絲綢取代科技尼龍面料製成，夾色紡毛紗線製成的運動褲再次與訂製夾克相互搭配，則呼應Kim Jones在Dior 2022年冬季系列男裝中，奢華羊絨與混紡棉質長褲與源自工裝標誌性翻領夾克的組合造型。

外套等單品移除硬挺的內部結構，剪裁採無線條、縐摺的方式營造單層的舒適性與流線性。訂製風衣其實是一件搭襯於長袖上衣下的無袖外套，透過兩件服飾合而為一；可完全雙面穿搭的外套與休閒夾克，可搭配於外部或內部，或是與素面內搭與外搭服飾搭配。軍裝圓形外套剪裁運用在派克大衣、飛行員夾克與野戰夾克上。鞋款採用混合材質製作，橫跨多種經典款式，新款莫卡辛鞋款與沙漠靴款為亮點。包款採用全新的Dior Gravity Oblique壓紋皮革製作簡約實用的設計，融入整體造型，成為日常衣櫥的一部分。

Dior品牌大使丁海寅日前穿著Dior 2025春季男裝條紋襯衫搭配雙面穿格紋外...
Dior品牌大使丁海寅日前穿著Dior 2025春季男裝條紋襯衫搭配雙面穿格紋外套與深灰色長褲現身機場。圖／Dior提供
Dior Saddle藍色Oblique緹花搭配黑色皮革肩背包。圖／Dior提供
Dior Saddle藍色Oblique緹花搭配黑色皮革肩背包。圖／Dior提供
Dior B27灰色小牛皮和白色Dior Oblique Galaxy皮革休閒鞋...
Dior B27灰色小牛皮和白色Dior Oblique Galaxy皮革休閒鞋。圖／Dior提供

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