Dior春季男裝 高訂剪裁走運動風

軍裝圓形外套剪裁運用在派克大衣、飛行員夾克與野戰夾克上，體現奢華與功能性間的揉合。圖／Dior提供

Dior 2025年春季男裝系列，是男裝創意總監Kim Jones重新詮釋他為Dior創作的經典男裝和男裝原型、改編自Dior高級訂製服歷史檔案。此系列新作中，藉由工藝輕鬆融合奢華與實用性、功能性與個人風格，實現穿搭 造型的靈活與多變性，成為一個簡單優雅的日常裝著系列。Dior品牌大使丁海寅日前穿著Dior 2025春季男裝條紋襯衫搭配雙面穿格紋外套與深灰色長褲現身機場，演繹率性風格。

系列融會英式穿著態度與法國高級時裝，將次文化與高級訂製服與實用性融合。運動服寬鬆舒適的的剪裁輪廓再次回歸，包括長袖上衣與慢跑褲的燈芯絨運動套裝，讓人想起Marc Bohan當年設計的的洋裝。全新演繹的運動套裝，以優雅、流線的純科技絲綢取代科技尼龍面料製成，夾色紡毛紗線製成的運動褲再次與訂製夾克相互搭配，則呼應Kim Jones在Dior 2022年冬季系列男裝中，奢華羊絨與混紡棉質長褲與源自工裝標誌性翻領夾克的組合造型。