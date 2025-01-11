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3大名牌慶農曆新年 王一博、馬思純入鏡

記者釋俊哲／即時報導
北歐時尚品牌Acne Studios則邀請了中國女星馬思純拍攝2025春節形象。（圖／Acne Studios提供）
北歐時尚品牌Acne Studios則邀請了中國女星馬思純拍攝2025春節形象。（圖／Acne Studios提供）

隨著農曆新年即將來到，包含McQueen、JIMMY CHOO以及Acne Studios多個設計師或時尚品牌紛紛發表了農曆新年或新品的形象視覺，並分別邀請到中國明星張宥浩、王一博和馬思純入鏡，展現東西交融的時尚新象。

McQueen Flexion雙色運動鞋。（取材自McQueen官方網站）
McQueen Flexion雙色運動鞋。（取材自McQueen官方網站）
中國新生代男星張宥浩與模特兒分別入境、為McQueen拍攝了2025農曆新年形象...
中國新生代男星張宥浩與模特兒分別入境、為McQueen拍攝了2025農曆新年形象視覺。（圖／McQueen提供）

其中身兼演員、歌手與賽車手的王一博是中國火紅的一線男星，並入鏡為JIMMY CHOO拍攝了休閒鞋的形象廣告。只見王一博分別以一身全白或一身全黑造型，並搭配了純黑或純白色的休閒鞋，鞋款有著運動風格與厚實大底設計，讓休閒鞋不止能在城市間散策，也能前進郊山、戶外運動，展開新一年的活力長征。

中國男星王一博。（圖／JIMMY CHOO提供）
中國男星王一博。（圖／JIMMY CHOO提供）
McQueen T-Bar Sling小形肩背包。（取材自McQueen官方網站...
McQueen T-Bar Sling小形肩背包。（取材自McQueen官方網站）

McQueen的2025新春故事則由中國新生代男星張宥浩主演，其較為知名的作品是「三生三世十里桃花」，近年則有像是「交換人生」、「鸚鵡殺」、「徬徨之刃」等影劇作品；在一系列新春形象視覺中，張宥浩時而穿上了黑色刺繡毛衣搭配紅色高腰長褲，而毛衣上的刺繡、一如身後背景的夜色點點；拼接以寬版翻領的丹寧夾克內搭上了白色的棉質連帽外套讓冬日與春節交際之意保暖也維持活動的機能性，同時McQeen 2025新春配件並推薦了像是Flexion運動鞋、銀色龜裂紋的迷你T-Bar包款。

王一博以全黑造型搭配白色運動鞋，展現俐落分明的現代氣息。（圖／JIMMY CHO...
王一博以全黑造型搭配白色運動鞋，展現俐落分明的現代氣息。（圖／JIMMY CHOO提供）

北歐時尚品牌Acne Studios則邀請了女星馬思純拍攝，品牌原本由廣告公司旗下部門所創立，2025春節形象中則展現了粉紅、柔美、大紅的火熱意象，其中褶飾肩帶洋裝以正紅色結合了蟒蛇紋印花，熱情也野性，1996徽標T恤和寬版丹寧長褲則被施以水晶鑲嵌，閃亮動人，馬海毛圍巾則有著漸變、暈染的紅色，保暖、也像是一條永遠在身旁不離不棄的心意。Acne Studios 2025新春限定系列已於即日起在官方網站與部分國家上市。

溫暖、漸層暈染的Acne Studios紅色馬海毛圍巾，火紅迎向農曆新春。（圖／...
溫暖、漸層暈染的Acne Studios紅色馬海毛圍巾，火紅迎向農曆新春。（圖／Acne Studios提供）
底部內凹的Acne Studios小型Bowlina肩背包，造型奇趣，另有大型款...
底部內凹的Acne Studios小型Bowlina肩背包，造型奇趣，另有大型款。（圖／Acne Studios提供）
中國新生代男星張宥浩。（圖／McQueen提供）
中國新生代男星張宥浩。（圖／McQueen提供）

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