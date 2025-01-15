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BURBERRY 喀什米爾圍巾暖冬有型

記者釋俊哲／綜合報導 圖／Burberry提供
Burberry寬版暗蕨綠色格紋喀什米爾圍巾。
Burberry寬版暗蕨綠色格紋喀什米爾圍巾。

邁入寒冬之後，圍巾不僅是保暖配飾，更可為全身造型添增豐富層次。Burberry發表喀什米爾圍巾形象視覺，邀請多位品牌好友入鏡，並強調由蘇格蘭200年歷史老舖製造，傳遞源自英倫的工藝風格。

包含英國影藝學院電影獎得主貝瑞柯根（Barry Keoghan）、英國超模卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）、全英音樂獎得主女歌手小席姆茲（Little Simz）、奧斯卡影后奧莉維亞柯爾曼（Olivia Colman）皆成為本次拍攝的人物亮點，並延續先前「It's Always Burberry Weather」廣告形象的精神，場景遍及倫敦與英國鄉間，散發英式況味與幽默感。

不僅風格訴諸源自英倫的貴族氣息，Burberry喀什米爾圍巾並與歷史源自1797年的蘇格蘭Johnstons of Elgin紡織工坊合作，使用傳統織布機手工織就，將羊絨纖維以當地泉水洗滌，以乾燥的起絨草進行刷毛工序，此後再透過專業機器進行流蘇處理，一條圍巾便需經過30道工序才能製作，展現對古典的尊重與延續。

Burberry秋冬新款喀什米爾圍巾將帶來沙色格紋、紅醋栗色格紋、椴木色格紋等單品，另有寬版的地衣色、暗蕨色、瑾紫色可供選擇，專門店還將提供私人印記服務，可於圍巾上添加限定字母刺繡。

貝瑞柯根(Barry Keoghan)為Burberry拍攝喀什米爾圍巾形象視覺...
貝瑞柯根(Barry Keoghan)為Burberry拍攝喀什米爾圍巾形象視覺。
Burberry寬版地衣色格紋喀什米爾圍巾。
Burberry寬版地衣色格紋喀什米爾圍巾。

奧斯卡 字母 影藝學院

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