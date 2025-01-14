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Louis Vuitton早春系列 演繹都會遛狗型男

記者孫曼／綜合報導 圖／路易威登提供
路易威登2025早春男裝系列，描繪了大都會中的狗狗和遛狗人士的文化。
路易威登2025早春男裝系列，描繪了大都會中的狗狗和遛狗人士的文化。

由「菲董」Pharrell Williams設計的路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）2025早春男裝系列，以擬人化的手法，描繪大都會中的狗狗和遛狗人士的文化。包括品牌大使孔劉、王鶴棣、韓團SEVENTEEN成員「小八」徐明浩、台灣男星林柏宏、范少勳等人，都在不同場合演繹該系列服飾。

路易威登2025早春男裝系列向大都會中時髦的遛狗人士致敬，以英國傳統活動中名犬展（Dog Show）的學院風表演服為基礎，套裝採用喇叭、闊腿或滑板短褲的廓形，保留經典紳士衣櫃的中性色調，以複雜的編織紋理和錯覺圖案增添迷人魅力，並透過一系列專為狗狗設計的新品，與配飾裡狗狗的肖像、圖案和圖形，凸顯「狗是人類最好的朋友」。

行李箱與包款融合Damier的原始經緯圖案與經典Monogram圖案，呈獻代表性的Monogram Heritage圖案。Keepall、Soul Trunk、Montsouris Messenger、硬箱和小皮件等經典包款搭配採用壓花皮革的狗爪造型吊飾，LV Park包款上可見到用料豐富的皮革、麂皮、帆布和五金配件，採用黑色或沙色皮革製成，配有經典或橄欖綠色Monogram帆布口袋或翻蓋，以及繩索拉鍊頭。

狗狗配飾採用Monogram帆布製作，裝飾VVN皮革飾邊，推出牽繩、項圈、胸背帶、塑膠袋套和保溫瓶等配件，部分飾有狗臉皮革貼花或印有狗爪圖案的LVERS標誌。狗用旅行箱包括裝著金屬狗碗的骨頭造型行李箱以及用Monogram帆布製作的狗屋造型行李箱。

早春男裝系列路易威登的經典包款，搭配採用壓花皮革的狗爪造型吊飾。
早春男裝系列路易威登的經典包款，搭配採用壓花皮革的狗爪造型吊飾。

大都會 王鶴棣

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