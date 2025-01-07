俄州女子美甲長達一英尺 烹飪、照顧嬰兒都沒問題

俄亥俄州的女子瑪莉亞喜歡做美甲，她最近戴了她做過最長的甲片。(翻攝Maryah TikTok @nailsbyry )

俄亥俄州的女子瑪莉亞（Maryah）喜歡做指甲，她近日做了很長的延甲，她說她最常被問到上廁所後如何清潔，以及被懷疑是否還有能力處理生活大小事，她說她會用坐浴桶（bidet），至於生活更不是問題，她連自己剛出生的孩子都能照顧。

紐約郵報（New York Post）報導，俄亥俄州哥倫布（Columbus）的瑪莉亞對美甲著迷，她最近做了單隻就將近一英尺的延甲，十隻手指共貼了156個裝飾；瑪莉亞在TikTok 影片分享她最常被問到的問題，吸引超過140萬次瀏覽。

瑪莉亞說，很多人問她指甲會不會很重，戴著它們要如何做事，她說其實只要開始戴甲片，手指彷彿長出肌肉般，一點都不覺得重。

瑪莉亞說她近期做的美甲是她做過最長的，單隻跟她的身體一樣長，但她不會因為戴了甲片就無法做事，她還是可以煮飯、做家事，她還說她會把指甲當作烹飪工具，例如需要攪拌時把指甲充當攪拌棒。

@nailsbyry_ Answering the questions everyone wants to know about my super long nails ♬ original sound - Maryah

除了下廚，瑪莉亞說她也照顧包括新生兒在內的四個孩子，她回應那些質疑她無法做事的網友，說若她可以照顧嬰兒，「還有什麼事是我不能做的？」

不過有眼尖的網友發現瑪莉亞的甲片下有黑色不明物體，有網友酸她那是不是上完廁所後擦屁股的「殘留物」；瑪莉亞說她也很常被問到如廁後如何擦屁股，她說若需要清潔時她會用坐浴桶，她的姊妹會幫忙，也會幫她清潔指甲。

瑪莉亞也在影片中示範她如何使用專門的工具和清潔劑，在廚房水槽中清潔指甲，她說最多人好奇和質疑的就是指甲的清潔，「大家都忘了這世上有清潔刷和清潔劑的存在」。