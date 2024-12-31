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Louis Vuitton 2025早秋男裝 海灘度假風

記者孫曼╱台北報導 圖╱路易威登提供
第一篇章「啟航之心」向郵輪著裝要求的精緻剪裁和經典剪裁運動服致敬。
第一篇章「啟航之心」向郵輪著裝要求的精緻剪裁和經典剪裁運動服致敬。

由Pharrell Williams設計的路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）2025早秋男裝系列，展現路易威登男裝工作室Prêt-à-Porter Homme秉持的核心LVERS理念，讓人一窺LVERS型男們從海上到沙灘的兩種度假方式。

第一篇章「啟航之心」以郵輪度假為發想，結合現代運動風格的正裝剪裁與優雅的休閒服飾，圖案則向海軍圖騰致敬。第二篇章「入境風光」從邁阿密獨有的海灘和泳池文化發想，用柔和色彩描繪出度假生活的輕鬆感，還有泳池與沙灘的道具。

由小船圖案組成Monogram Regatta印花圖案出現在藍白色尼龍風衣與Chambray短褲上，成為本季代表圖案；無領帆船夾克、襯衫和針織品上的條紋更進一步彰顯海軍元素。三件套西裝採用合身版型，讓人想起爵士樂時代廓形，休閒服和晚裝的青果領則變身為晚宴夾克和日間穿著的浴袍式大衣。

第二篇章洋溢邁阿密大飯店的氛圍，粉嫩顏色為日裝升級。水藍色和粉紅色的真絲保齡球套裝，以及卡其色和洋紅色的睡衣套裝，則以撞色的流行粉嫩顏色襯托Monogram Glow圖案。

以度假勝地為中心的圖案擴展至同色Monogram緹花圖案布列塔尼條紋藍白Polo衫以及混合孟加拉條紋襯衫，搭配長褲、短褲和泳褲。

皮革製品融入郵輪與旅館環境的特色，搭配復古棕褐色VVT暈塗飾邊。Monogram Heritage圖案出現在洋溢海軍風格的米白色或淺藍色帆布包上。

日曬褪色效果的靛藍色Damier Denim 3D圖案和鮮明撞色組合，出現在品牌經典包款上。

復古效果的邁阿密風景掛毯Miami Jacquard，以藍色和綠色為主要顏色，運用在Shopper Tote、Montsouris Cargo Backpack和Speedy等品牌新的經典作品上。還有拉菲草、手編柳條、珍珠眼睛海豚造型、泳圈包、硬地滾球包等特殊包款。

寬鬆的粉嫩色襯衫搭配短褲。
寬鬆的粉嫩色襯衫搭配短褲。
以Monogram帆布製作的泳圈包。
以Monogram帆布製作的泳圈包。

爵士樂

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