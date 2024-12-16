香港蘇富比變身藝廊 珍稀逸品即時收藏

「賽馬會立方」展出的「荒丘」，是藝術家陶輝在香港的首個美術館個展。

蘇富比 珍稀作品一次看 東西文化相會

庶民百姓可能只曾耳聞，卻難以親臨體驗的「蘇富比」，如今變身藝廊，旅客皆可入內一探，5大區域、分設7間Salon，展示超過200件橫跨8,000萬年文明、來自全球各地的逸品珍藏，可以5,000港元至5,000萬港元「即買即帶走」，更重要的是，這間橫跨兩大層樓的藝廊，免費開放參觀。

今年7月才開幕的蘇富比旗艦藝廊，裝潢設計出自鹿特丹建築設計工作室MVRDV，坐落於遮打大廈平台的置地遮打，有多個行人天橋出入口連接置地廣場，欣賞藝術珍藏不必彎彎繞繞、可以方便抵達，每月平均可接待130萬名訪客。

這項提供即時收藏的創意之舉，讓藝術與奢華的零售體驗進入全新境界。其中有3間Salon專門展示包款、骨董名表和獨立設計師珠寶等奢侈品，另外4間Salon則呈現藝術、設計和收藏品的精彩跨界，從巨大的恐龍化石、哥德式雕塑、日本武士甲冑，到中國明式家具、各種風格畫作，甚至是非洲當代等設計，件件珍寶，看得人眼花撩亂，內心澎湃非常。

這座蘇富比在亞洲開啟的旗艦藝廊，橫跨兩層，占地24,000平方呎，突破傳統畫廊設置，採用開創性的雙概念設計，將一樓設為Sotheby's Salon精品概念店，而地下一樓則是博物館 級的展覽區域，迴旋的黑色廊道下行，宛如走進漆黑祕境，是另一種迥然不同的沉浸式美學體驗。

地下一樓高有6米，在此層最為隱密的Sanctum藝廊時有精彩之作，例如日前展出的「冰：龍美術館 借展雙珍」：北宋汝窰天青釉洗，以及德國當代大師Gerhard Richter的《冰山》。前者是史上最珍罕也最高價的瓷器，以2.94億港元天價成交；後者被譽為21世紀初最重要的藝術作品之一。兩件相距千年的東西方藝術鉅作同場呼應，也是極其難得的藝術體驗。

大館 百年監獄變身 建築就是藝術

位於中環、由百年警署監獄改建而成的「大館」，早已是香港 的熱門景點，園區保留了維多利亞式古典紅磚建築與希臘文藝復興式建築，與周邊的高樓大廈形成強烈的對比。建築本身，就是藝術。

全區共有16棟建物，其中包含數個展場、現代美術館、咖啡廳、餐廳、書店等。在各具功能與特色的建築群中，藝術文化之旅最推「賽馬會立方」，外觀很有現代感，其窗戶是以回收輪框建造，除了線條與造型獨特，也兼有環保寓意。科技感的外觀不僅與大館古蹟意外協調，還因反差成為最大亮點。

「賽馬會立方」室內有表演廳和現代美術館，免費開放參觀。目前館內展出的「荒丘」，是藝術家陶輝在香港的首個美術館個展。從另一視角審視人間與當代中國社會，創作者糅合繪畫、雕塑、錄像、聲音、裝置和布景設計等元素，帶領觀眾從北到南、從內陸到海岸、從城市到鄉村、從工業到自然，四處遊走。

大館附近美食名店也多，可以一次體驗。推薦如蘭芳園、沾仔記、九記牛腩、泰昌餅家等，皆徒步可達。

M+ 展示貝聿銘建築人生

香港藝術文化之旅，絕對不可錯過的就是位於香港西九文化區、亞洲首間全球性當代視覺文化博物館「M+」，直至明年1月5日展出「貝聿銘：人生如建築」。

M+縱向大樓的外觀與城市景色互相呼應，混凝土結構以陶瓦覆蓋，外觀隨光線與天氣不斷變化，大樓外牆設有LED大型屏幕「M+幕牆」，也為香港夜景增添一抹新色。

M+館藏規模龐大，共設有33個展廳，逛累了，建議往M+遊戲地景逛逛，擺放著名雕塑家兼設計師野口勇設計、來自「加州情景園」的多張長椅及遊玩雕塑，也可一探西九文化新區之美。M+大樓有兩間博物館商店及多間餐廳，或可順遊相鄰的故宮，欣賞維多利亞港的美麗日落後，再往歸途。