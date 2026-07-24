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7月24日星座運勢 巨蟹財運平平 摩羯心情低落

科技紫微網

牡羊座

愉快的事情接連不斷，笑容特別燦爛。

整體運：★★★★★

前期的投資容易在今天見到成效，滿載而歸當然樂開懷。工作充滿挑戰，看到同事躲避的神態讓你有點暗喜，英雄終於有了用武之地。高難度的工作更能凸顯出你與眾不同的實力，保持自信也是你成功的必然因素。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

金牛座

變數較大，難把握。

整體運：★☆☆☆☆

今天對另一半的外型很關注，稍有不滿就會以挑剔的口吻加以責難；荷包裡的錢一下子就少了很多，今天花錢花得有些莫名其妙，其實提前做好規畫便是省錢之道；工作上行事急躁，給人感覺粗枝大葉，不緊不慢反而比較好。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

雙子座

貴人運強，有機會獲得賞識。

整體運：★★★★☆

今天的運勢對求職者特別有利，有不少徵才機會可供你選擇，但要注意，別讓優厚的待遇遮蔽了雙眼，選擇適合自己的職位最重要。業務工作者因口才出色而得財的機率高，也易獲得異性金援。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

巨蟹座

在與人交往時，要多留意對方的表現。

整體運：★★★☆☆

今天有遭小人暗算的危險，處處留心為妙，必要的解釋會讓小人的詭計落空，切忌故作清高。有機會和同事一起互動、娛樂，不要太拘束，表現出活力，有助於改變你在同事心中的印象。財運平平，不賺不虧倒也過得身心舒暢。

愛情運：★★★★☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★★☆☆

獅子座

遇事多思考，可讓你少碰壁。

整體運：★★★★☆

早上對你來說是個不錯的開始，會有意想不到的奇遇，且形成的磁場強度頗強哦！看看他人的投資小筆記，會得到想要的訊息；學習力度越大你的熱情也越高，得到的幫助可不少。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

處女座

機會暗藏在小事之中。

整體運：★★★☆☆

今天黃昏之時很適合約心儀的異性共進晚餐，彼此能暢所欲言，吃得也很開心；財運不錯，參加購物抽獎之類的活動，獲獎機率很高；工作上前期遺留下來的問題，都堆積到今天處理，讓你手忙腳亂。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★☆

天秤座

花錢慾望較強，不易守住錢財。

整體運：★★★★☆

工作上甚為專注，並能獨立策劃，工作效率得以增加；今天對錢財過於慷慨，且樂善好施，多會答應親友的開口而把錢借出；健康運有點小異常，牙齒易發炎、疼痛。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

不要把黑鍋往他人身上推哦！

整體運：★★☆☆☆

今天的幸運色會幫你的大忙，連平時視你為冤家的他都會有眼前一亮的新鮮感；財運的風向不錯，開開窗對提升運勢有助益；工作中易分神，有闖禍的危險，勇於承擔責任局勢反而好轉。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

射手座

對金錢的敏銳度較高，把握得好會有不錯的進帳。

整體運：★★★☆☆

工作需要多與他人合作才能更順利，單打獨鬥會讓你四處碰壁。財運佳，出門在外多留意路邊的廣告、招貼，易在不經意間獲得商機。愛情方面，單身者有機會因親友介紹，結識不錯的異性朋友。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★☆

摩羯座

付出總會有所回報。

整體運：★★★☆☆

愛情際遇較差，心情低落，戀人們易因小事而大動干戈。小錢不出大錢不入，別只顧心疼自己所付出的，其實收穫的也並不少。從事行政工作的人不妨放開手腳大膽表現自己，今天可是難得的好機會。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

從多角度看問題，以免鑽入死胡同。

整體運：★★☆☆☆

今天很積極地做事，為他人付出，但收穫甚微，會讓你想不通。付出不一定有回報，拋開得失心會讓你釋懷。內心苦悶不妨多與另一半交流，對方很樂意為你分擔，會讓你感到溫暖。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

切忌因嫉妒而迷失方向。

整體運：★★☆☆☆

單身者易受他人影響而放棄對愛情的追求。沒有好的投資方案前，切忌盲目行動，以免造成難以挽回的損失。同事們的好評讓你體會到前所未有的成就感，令你信心倍增。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

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精華 FAQ

  • 牡羊座最亮眼，投資見效且工作有發揮空間；雙子座有求職與得財機會；獅子座也有不錯開局，適合從他人經驗與學習中獲得助力。

  • 巨蟹座財運平平，不賺不虧算是穩定；但在人際互動上要提防小人暗算，必要時要清楚解釋，避免被誤會，並在同事互動中展現活力。

  • 摩羯座情緒較低落，感情容易因小事起衝突；同時許多星座都被提醒要避免衝動花錢、工作分神或推責，應以合作、理性與耐心應對。

星座運勢

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