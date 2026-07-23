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Z世代最怕談錢 逾7成代墊拿不回、近半因聚餐社交負債

減重不一定要花錢 醫勸先做好2件事「完全不用花錢」

7月23日星座運勢 金牛工作順利 雙魚長輩幫助

科技紫微網

牡羊座

快樂應該讓大家分享。

整體運：★★★☆☆

學生族今天容易受到老師的點撥，產生強烈的學習動機；多幾分持續力，成績便會有實質的進步。金融業從事者的工作春風得意，錢財收穫頗豐。過於謙虛，會讓你錯過一些良好的工作機會，不可忽視必要的個人表現。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

金牛座

今天心情不錯，應保持良好的狀態。

整體運：★★★★☆

工作上的事情完成得比較順利，例行會議多注意發言，尤其在正式場合不宜開玩笑，會給人留下輕浮的印象，不利於工作的開展。財運方面需謹慎，投資欠冷靜，容易因自己的失誤而陷入僵局。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

雙子座

戀情可望明朗化，化解誤會。

整體運：★★☆☆☆

今天的愛情溫度剛好適中，約對方出去走走，易助冷戰中的情侶化解矛盾。中式格調的咖啡廳、茶館是洽談生意的好場所，成功率極高。學習氛圍對你的學習品質影響頗大，應挑選安靜、舒適的學習環境。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

巨蟹座

很有衝勁，積極進取。

整體運：★★★★☆

今天在工作上很有成就感，自己的構想得到老闆的肯定，獲得同事羨慕的眼光。單身者的信心不是很足，宜多與異性交流，培養自己的自信心，有助於覓到桃花。偏財運不錯，抽獎、樂透等都可以試試，會有意外收穫。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

獅子座

別讓愛你的人等得心越來越慌。

整體運：★★★☆☆

感情出現問題時，別把自己悲觀的情緒帶給伴侶，沉默更會激化矛盾，在等不到你的結論時他會陷入痛苦迷茫之中；由於可以得到準確的內幕數據資料，今天投資方面的收益不錯；辦公桌上放一盆綠色小植物，有利於增加工作運。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

處女座

待在家裡聽聽音樂，盡量少出門。

整體運：★☆☆☆☆

工作上注意力不集中，儘管是一些細小的差錯都會導致前功盡棄。保持室內的空氣流通，能夠讓思維正常運轉，還能有效阻止工作運下滑。感情上今天覺得有點空蕩，自我感覺與對方的距離似乎有點疏遠。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

天秤座

財運低落，小心理財。

整體運：★★☆☆☆

距離才能產生美，太過在意對方的感受，整天守在一起只會讓人失去新鮮感。擴大自己的社交圈，才不會因離開了對方而產生孤寂。有一種無法抵擋的購買欲，衝動的行為會浪費不少錢財，不如開著愛車去郊外兜兜風。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

天蠍座

低調生活，會收穫更多快樂。

整體運：★★★☆☆

今天是購物的好時機，既可以買到自己喜歡的東西，還可以省下很多錢。工作上的表現太突出，容易遭人嫉妒，低調一點反而會有不錯的發展。戀愛中的人，今晚有機會和戀人一起看演出或參加聚會。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★☆

射手座

易感孤獨，渴望獲得愛情。

整體運：★★☆☆☆

情緒較低落，特別是單身者，很容易感傷，想戀愛的念頭強烈。把自己關在家裡只會讓你錯過好姻緣，多出門走動，接觸人群，才有機會結識有緣人。工作上對他人的依賴性較強，顯得被動。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

生意人的財運較好，多留意市場行情。

整體運：★★★★☆

戀愛中的人與另一半相處，多聊聊對未來的打算，兩個人的心會貼得更近，濃情蜜意在不知不覺中彌漫開來。從商的人把握好客源，賺錢的機會自然不會少。有時間多學習市場行銷方面的知識，對擴大發展有助益。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

水瓶座

很多事情會有轉機。

整體運：★★★☆☆

戀愛中的人情感交流頻繁，加深了彼此的了解。理財不夠積極，會錯失良機。工作上顯得有些手忙腳亂，時而出現的小狀況更是讓你難得清閒，不過幸好自己能懂得分散注意力，壓力因此減輕不少。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

雙魚座

思慮敏捷，有好的投資計畫可在今天實行。

整體運：★★★★★

今天就算生活再忙碌，也不能放棄與朋友們的交流，與他人互動能帶給你更多意外驚喜與溫情。容易得到長輩幫助，得到指點而發現生財之道，領悟透徹就能收穫豐厚。對身邊的新事物興趣濃烈，工作能很輕易地完成。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

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精華 FAQ

  • 雙魚座整體運勢最佳，愛情與整體皆高分，且易得長輩幫助；巨蟹座事業運強，工作有成就感；摩羯座財運與整體表現也相當穩定，屬於較順的一天。

  • 金牛座工作完成得順利，但正式場合發言要謹慎，避免開玩笑留下輕浮印象。財運方面也要保守，投資若不夠冷靜，容易因判斷失誤而陷入僵局。

  • 處女座要注意注意力不集中，細節失誤可能影響成果；天秤座財運低落且購買欲強，容易衝動花錢；射手座則情緒低落、依賴性高，宜多外出調整心態。

星座運勢

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