7月21日星座運勢 射手異性緣佳 處女易被誤解
牡羊座
不妨把爭吵當作調味品。
整體運：★★★☆☆
伴隨著小吵小鬧，雙方反而能更相互了解。轉換投資方向，總勝過執著於手中毫無起色的小投資，目光還需放得長遠一些。不必將同事閒聊時的話題記掛在心裡，因此而影響心情會得不償失。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★☆☆☆
金牛座
平順安逸，想有所收獲還得積極付出。
整體運：★★☆☆☆
有相親對象的人不妨約對方一起散散步，易讓局面有所突破，感情會有明顯進展。財運弱，不宜投資，經常活躍在證券市場的人別懷著賭賭看的心理大筆投入。上班族需要努力爭取，機會不會從天而降。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
雙子座
狀態良好，宜好好保持。
整體運：★★★★☆
工作上的事情進行得比較順利，但是工作會報要注意發言態度，尤其在正式場合不宜開玩笑，會給人留下輕浮的印象，不利工作開展。財運方面需謹慎，投資欠冷靜，容易因為自己的失誤而陷入僵局。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
巨蟹座
計畫趕不上變化。
整體運：★★★☆☆
從事行政工作的人，會碰到大批文件急需處理的情況，有點措手不及。原有計畫突然變更的機率高，特別是跟戀人的約定，會因不得已而被迫延期。不過財運不錯，可參與朋友的投資計畫，有機會得到分紅。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★★☆
獅子座
結打得越久，越難解開。
整體運：★★★★☆
兩個人應認真溝通一次，解開他的心結，並告訴他有什麼事可以一起承擔；在上司指導下，處理客戶的投訴及時又有效，也能讓客戶滿意；長時間單手接聽電話，易引起手肘等其他部位痠痛。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
處女座
對他人有強烈的不信任感，易被人誤解。
整體運：★★☆☆☆
今天內心常感到不安，總覺得周圍的人對你心存不善，做起事來也畏首畏尾，出錯機率高。下午有機會得到朋友的點撥，讓你頭腦逐漸清醒，也願意與人合作，還能因此結識不錯的異性朋友。
愛情運：★☆☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
天秤座
貪小便宜易得不償失。
整體運：★☆☆☆☆
今天被騙指數相當高，可別貪小便宜，小心誤入陷阱損失嚴重；工作上挑三揀四、避重就輕會讓同事和上司對你反感，可別因小失大；有時間可邀好友去咖啡廳、茶館等休閒場所坐坐，讓自己放鬆放鬆。
愛情運：★☆☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★☆☆☆☆
天蠍座
持續勤奮努力，方能獲得佳績。
整體運：★★☆☆☆
感情因自己的惰性而漸漸冷卻，他對你會有猜疑，那就變得勤快起來吧；找個棋友開始你們智慧的巔峰對決吧，對身心健康頗有助益；工作中的麻煩不少，但是有同事指點和幫助，免去不少煩惱。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★★★☆☆
射手座
臉上總是洋溢著喜悅之情，一言一行都表現出自信。
整體運：★★★★★
今天異性緣不錯，外出逛街容易遇到心儀對象，這時你的勇氣很重要。工作上的成績會得到上司肯定，努力與付出會得到相對的回報。財運方面，對於一些高科技的投資靈感不錯，資金充裕可以小額投入。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★★
財運：★★★★☆
摩羯座
不要輕易接受他人的好意。
整體運：★★★☆☆
今天可要避免衝動，小心自己因頭腦發脹而過早做出決定，反而錯過良緣。切忌一頭栽進炒得火熱的行業，倒是能從那些被你忽視的行業中覓得投資的潛力股。有機會得到上司嘉獎，但令同事頗為眼紅。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
水瓶座
有利運用口才。
整體運：★★★★☆
今天你的嘴巴像抹了蜜糖，甜蜜的情話能把戀人哄得很開心。對他人真誠的讚揚與鼓勵，讓人覺得你很可愛，還有機會得到對方的小禮物。不過，總是喜歡說個不停，執行能力略顯不足。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
雙魚座
疑人不用，用人不疑。
整體運：★★★☆☆
工作中過於小心謹慎，有些不信任他人，對事業會造成很大的阻力；與伴侶相處時多運用同理心，讓他感覺到你對他有多體貼；應把握市場脈動、看清變化趨勢，今天的投資收益很不錯。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★★☆
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射手座表現最強，整體、愛情與事業運都高；水瓶座也因口才與人際互動受益；雙魚座則在投資與合作上有不錯收穫，適合穩健把握機會。 牡羊、金牛與天秤都要保守理財，尤其天秤被提醒被騙指數高，貪小便宜易失利；牡羊宜調整投資方向，金牛則不宜衝動投入市場。 整篇運勢多次提到溝通與信任，像獅子要解開心結、雙魚別過度懷疑他人，處女也容易因不安被誤解；保持耐心合作，才能減少摩擦。
精華 FAQ
射手座表現最強，整體、愛情與事業運都高；水瓶座也因口才與人際互動受益；雙魚座則在投資與合作上有不錯收穫，適合穩健把握機會。
牡羊、金牛與天秤都要保守理財，尤其天秤被提醒被騙指數高，貪小便宜易失利；牡羊宜調整投資方向，金牛則不宜衝動投入市場。
整篇運勢多次提到溝通與信任，像獅子要解開心結、雙魚別過度懷疑他人，處女也容易因不安被誤解；保持耐心合作，才能減少摩擦。
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