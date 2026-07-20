我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

港星余文樂宣布離婚「以後是家人」前妻是台灣皮帶千金

坐實紐時爆料？川普鬆口「卡達贈空軍1號將停飛」

7月20日星座運勢 雙子容易尷尬 天蠍進展順利

科技紫微網
聽新聞
test
0:00 /0:00

牡羊座

愉悅的一天，以樂觀的心情面對生活。

整體運：★★★★☆

你周遭的戀愛氣息相當濃厚，長輩、朋友的牽線讓你緣從天降。財運方面適合賺取正財，投機取巧易損財，對於他人的小道消息別輕信。工作上有與人合作的機會，有創意的構想能讓你獲得好評。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

金牛座

運勢頗有起伏。

整體運：★★☆☆☆

與對方的平靜相比，你的性情更令人難以捉摸，小心對方失去耐性。理財不缺顧問，願意給你出謀畫策的人還頗多；工作相當辛苦，今天會顯得困難重重，朋友的幫助也只是讓你度過一時的難關。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★★☆☆

雙子座

今天容易出現尷尬的場面。

整體運：★★★☆☆

單身者的心儀對象發生在朋友身上的機率比較多，如怕被當面拒絕後連朋友關係都難以維持，可透過兩人都認識的朋友傳述；盡量少吃易上火的東西，不然新陳代謝容易發生紊亂；服務行業者今天的工作會容易忙中出錯，應打起精神細心認真一點。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

應學會巧妙的解決問題。

整體運：★★★★☆

其他異性對你的追求會令戀人感到緊張，聰明的你可以妥善利用這點，來增強他對你的關心；財運比較不錯，但資金的周轉可能對你的投資有礙，改一部分為短期投資會是不錯的選擇；客服工作者對客戶的產品投訴顯得有些不耐煩，當心你的服務態度也遭到投訴。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

獅子座

事情進展不順，有延遲的傾向。

整體運：★☆☆☆☆

工作運不佳，覺得自己不受重視，情緒波動較大，換個角度思考才能走出陰影。財運弱，不宜借出款項，小心有去無回。主動與朋友聯繫，與人群的互動讓你感受到強大的助力，不僅玩得盡興，還能獲得不少啟示。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

處女座

包容度是愛情的重要維持力量。

整體運：★★★☆☆

你對另一半缺點和錯誤的包容，會讓他深受感動，但也不可處處容忍，長此以往反而會為感情埋下不定時炸彈；做上司的你對能力強的部屬容易產生不安感，害怕功高蓋主，胸懷應更寬廣些才好；讓室內保持通風，有利於減少病菌感染。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

天秤座

有時候錯失的不僅僅只是機會。

整體運：★★☆☆☆

股票投資者易錯失拋出、買進或轉手等機會，導致較嚴重的虧損。感情會出現一些波動，因自身情緒、壓力等問題弄得身心疲憊，連帶影響到感情，易產生「愛一個人好累」的消極情緒。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★☆☆☆☆

天蠍座

一切進展順利。

整體運：★★★★☆

今天適合約戀人到歐風餐廳喝咖啡，咖啡的香濃能讓兩人之間彌漫著浪漫的氣味；花點錢捐助給需要幫助的人，可提升你的財運；謙和的態度更能樹立起你在客戶心中的形象，對你今天的洽談工作非常有利。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

射手座

為愛而勇敢。

整體運：★★★☆☆

工作狀態不佳，問題百出，宜平心靜氣處理，下午會有轉機，不可急躁。戀情因你的怯懦而不順利，甚至對自己沒信心；堅強起來，為愛而變得勇敢吧！約請朋友在家開個舞會，開銷不多，又能增進大家的感情。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★☆

摩羯座

生活平淡簡單，女生要特別注意健康。

整體運：★★☆☆☆

愛情較順利，與對方一起散步都會覺得甜蜜，有種倍受呵護的感覺。財運一般，生活過得很平淡，健康容易出現小紅燈，會有部分錢財支出。工作積極性較高，好心情讓你看起來充滿活力，效率不斷提高。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★☆☆☆☆

水瓶座

愛情發揮出它的魔力。

整體運：★★★★★

今天會面對來自各方的挑戰，好比面試、演講、新工作領域等競爭激烈的場合，但當你參加角逐時，戀人的鼓勵與支持能讓你信心倍增，勝算很大；今天對數字很敏感，有關數字分析的投資產品能讓你獲得厚利。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★★

雙魚座

誰知盤中飧，粒粒皆辛苦。

整體運：★★★☆☆

今天對另一半顯得相當嚴苛，晚上還是哄哄他吧，如此愛情才能天長地久；物品稍有破損，便丟棄一旁，顯得毫無節省意識，錢財流失不少；工作中不痛不癢的態度會讓你的工作效率打大折扣。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？



更多命理分析，請前往 科技紫微網

精華 FAQ

  • 水瓶座整體運勢最佳，愛情、事業與財運都接近滿分；牡羊座與天蠍座也表現不錯，前者人緣與合作運佳，後者在感情、洽談與行動上都較順利。

  • 雙子座容易遇到尷尬場面，感情上適合透過共同朋友傳話，工作則要避免忙中出錯；此外也要少吃易上火食物，留意身體代謝與狀態穩定。

  • 整體建議偏向保守理財，不要輕信小道消息或衝動投資；感情上要多包容、避免情緒影響關係；工作則強調合作、細心與保持謙和態度，才能降低失誤。

星座運勢

上一則

機上「1飲料」空服員崩潰求別點 原因曝光

延伸閱讀

7月13日星座運勢 牡羊為愛傷感 雙魚避免張揚

7月13日星座運勢 牡羊為愛傷感 雙魚避免張揚
7月14日星座運勢 獅子座愛情運佳 摩羯游刃有餘

7月14日星座運勢 獅子座愛情運佳 摩羯游刃有餘
7月17日星座運勢 天秤好事連連 射手財運良好

7月17日星座運勢 天秤好事連連 射手財運良好
7月9日星座運勢 雙子桃花運旺 射手別太衝動

7月9日星座運勢 雙子桃花運旺 射手別太衝動

熱門新聞

生肖牛、生肖兔、生肖蛇及生肖馬被認為屬於厚積薄發的類型，隨著年齡增長，事業、財富與家庭都有機會逐漸步入穩定，提早享受輕鬆自在的人生。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Kampus Production ）

4生肖40歲後迎享福人生 屬馬事業穩了回歸家庭

2026-07-13 00:25
生肖牛、生肖鼠及生肖豬最有機會在晚年累積豐厚財富的三大生肖。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Kindel Media）

屬鼠精明完美避開危險的投資黑洞 3生肖晚年存款最豐厚

2026-07-17 22:25
在歐洲空調缺貨之際，一名法國男子趁赴上海出差，托運一台空調回法國，準備給住在巴黎的93歲母親使用。(取自極目新聞)

歐洲熱浪催旺中國冷氣出口 法國男子從上海扛冷氣救93歲母親

2026-07-15 01:20
4生肖今夏將迎來運勢轉折，不僅小人退散、貴人相助，事業發展也逐漸步入正軌。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Alena Darmel）

心地善良「小人自動退散」 4生肖入夏最旺不缺錢

2026-07-19 00:25
陸網整理出8部「超好看」的小成本古裝劇。左為「惜花芷」、右為「九重紫」。(取材自豆瓣)

8部被低估的古裝神劇 「九重紫」第二、它封神「追完走不出來」

2026-07-15 22:25
在美國餐廳消費一般要支付小費，否則會被認為是失禮的行為。示意圖。（取材自pexels.com@ Waqar Mujahid）

小費支付攻略 華人曝「一定要付、可直接按No Tip」區別

2026-07-13 20:25

超人氣

更多 >
男子為奔喪購機票 AI客服一句話 引發一場官司

男子為奔喪購機票 AI客服一句話 引發一場官司
世界盃決賽／西班牙延長賽進球 退阿根廷奪隊史第2冠

世界盃決賽／西班牙延長賽進球 退阿根廷奪隊史第2冠
演藝圈早知道他離婚張葳葳 吳宗憲鬆口「漸行漸遠主因」

演藝圈早知道他離婚張葳葳 吳宗憲鬆口「漸行漸遠主因」
世界盃／西班牙奪冠 還包辦金球、最佳新人、金手套獎

世界盃／西班牙奪冠 還包辦金球、最佳新人、金手套獎
世界盃／川普頒獎 梅西獲銀牌 8萬球迷面前難過落淚

世界盃／川普頒獎 梅西獲銀牌 8萬球迷面前難過落淚