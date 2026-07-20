7月20日星座運勢 雙子容易尷尬 天蠍進展順利
牡羊座
愉悅的一天，以樂觀的心情面對生活。
整體運：★★★★☆
你周遭的戀愛氣息相當濃厚，長輩、朋友的牽線讓你緣從天降。財運方面適合賺取正財，投機取巧易損財，對於他人的小道消息別輕信。工作上有與人合作的機會，有創意的構想能讓你獲得好評。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
金牛座
運勢頗有起伏。
整體運：★★☆☆☆
與對方的平靜相比，你的性情更令人難以捉摸，小心對方失去耐性。理財不缺顧問，願意給你出謀畫策的人還頗多；工作相當辛苦，今天會顯得困難重重，朋友的幫助也只是讓你度過一時的難關。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★★★☆☆
雙子座
今天容易出現尷尬的場面。
整體運：★★★☆☆
單身者的心儀對象發生在朋友身上的機率比較多，如怕被當面拒絕後連朋友關係都難以維持，可透過兩人都認識的朋友傳述；盡量少吃易上火的東西，不然新陳代謝容易發生紊亂；服務行業者今天的工作會容易忙中出錯，應打起精神細心認真一點。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
巨蟹座
應學會巧妙的解決問題。
整體運：★★★★☆
其他異性對你的追求會令戀人感到緊張，聰明的你可以妥善利用這點，來增強他對你的關心；財運比較不錯，但資金的周轉可能對你的投資有礙，改一部分為短期投資會是不錯的選擇；客服工作者對客戶的產品投訴顯得有些不耐煩，當心你的服務態度也遭到投訴。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
獅子座
事情進展不順，有延遲的傾向。
整體運：★☆☆☆☆
工作運不佳，覺得自己不受重視，情緒波動較大，換個角度思考才能走出陰影。財運弱，不宜借出款項，小心有去無回。主動與朋友聯繫，與人群的互動讓你感受到強大的助力，不僅玩得盡興，還能獲得不少啟示。
愛情運：★☆☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
處女座
包容度是愛情的重要維持力量。
整體運：★★★☆☆
你對另一半缺點和錯誤的包容，會讓他深受感動，但也不可處處容忍，長此以往反而會為感情埋下不定時炸彈；做上司的你對能力強的部屬容易產生不安感，害怕功高蓋主，胸懷應更寬廣些才好；讓室內保持通風，有利於減少病菌感染。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
天秤座
有時候錯失的不僅僅只是機會。
整體運：★★☆☆☆
股票投資者易錯失拋出、買進或轉手等機會，導致較嚴重的虧損。感情會出現一些波動，因自身情緒、壓力等問題弄得身心疲憊，連帶影響到感情，易產生「愛一個人好累」的消極情緒。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★☆☆☆☆
天蠍座
一切進展順利。
整體運：★★★★☆
今天適合約戀人到歐風餐廳喝咖啡，咖啡的香濃能讓兩人之間彌漫著浪漫的氣味；花點錢捐助給需要幫助的人，可提升你的財運；謙和的態度更能樹立起你在客戶心中的形象，對你今天的洽談工作非常有利。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
射手座
為愛而勇敢。
整體運：★★★☆☆
工作狀態不佳，問題百出，宜平心靜氣處理，下午會有轉機，不可急躁。戀情因你的怯懦而不順利，甚至對自己沒信心；堅強起來，為愛而變得勇敢吧！約請朋友在家開個舞會，開銷不多，又能增進大家的感情。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★★☆
摩羯座
生活平淡簡單，女生要特別注意健康。
整體運：★★☆☆☆
愛情較順利，與對方一起散步都會覺得甜蜜，有種倍受呵護的感覺。財運一般，生活過得很平淡，健康容易出現小紅燈，會有部分錢財支出。工作積極性較高，好心情讓你看起來充滿活力，效率不斷提高。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★☆☆☆☆
水瓶座
愛情發揮出它的魔力。
整體運：★★★★★
今天會面對來自各方的挑戰，好比面試、演講、新工作領域等競爭激烈的場合，但當你參加角逐時，戀人的鼓勵與支持能讓你信心倍增，勝算很大；今天對數字很敏感，有關數字分析的投資產品能讓你獲得厚利。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★★☆
財運：★★★★★
雙魚座
誰知盤中飧，粒粒皆辛苦。
整體運：★★★☆☆
今天對另一半顯得相當嚴苛，晚上還是哄哄他吧，如此愛情才能天長地久；物品稍有破損，便丟棄一旁，顯得毫無節省意識，錢財流失不少；工作中不痛不癢的態度會讓你的工作效率打大折扣。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
【延伸閱讀】
水瓶座整體運勢最佳，愛情、事業與財運都接近滿分；牡羊座與天蠍座也表現不錯，前者人緣與合作運佳，後者在感情、洽談與行動上都較順利。 雙子座容易遇到尷尬場面，感情上適合透過共同朋友傳話，工作則要避免忙中出錯；此外也要少吃易上火食物，留意身體代謝與狀態穩定。 整體建議偏向保守理財，不要輕信小道消息或衝動投資；感情上要多包容、避免情緒影響關係；工作則強調合作、細心與保持謙和態度，才能降低失誤。
精華 FAQ
水瓶座整體運勢最佳，愛情、事業與財運都接近滿分；牡羊座與天蠍座也表現不錯，前者人緣與合作運佳，後者在感情、洽談與行動上都較順利。
雙子座容易遇到尷尬場面，感情上適合透過共同朋友傳話，工作則要避免忙中出錯；此外也要少吃易上火食物，留意身體代謝與狀態穩定。
整體建議偏向保守理財，不要輕信小道消息或衝動投資；感情上要多包容、避免情緒影響關係；工作則強調合作、細心與保持謙和態度，才能降低失誤。
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