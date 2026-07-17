7月17日星座運勢 天秤好事連連 射手財運良好
牡羊座
有委屈直接說出來就好。
整體運：★★☆☆☆
伴侶對你的要求過高會使你產生不滿的情緒，不要積壓在心中，日久矛盾激化就會難以調和。財運尚可，但是參加聚會以及娛樂活動，將會增加散財的危險。不妨去工藝品大市場轉轉，美麗的物品有淨化心靈的作用哦！
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
金牛座
多一分耐心，多一分收穫。
整體運：★★★☆☆
工作中易出現頻繁的失誤，不必找各種搪塞的理由縱容自己，其實這些也是很寶貴的經驗。受感情所困擾，不如獨處，冷靜會讓你做出更準確的抉擇。學習中困難不斷出現，謙恭地請教他人，會讓你取得事半功倍的效果。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
雙子座
思緒比較混亂，應做好情緒管理。
整體運：★★☆☆☆
情緒不太穩定，工作上很容易出錯，特別是技術工作者，小心因細節上的問題而影響全局。單身者愛情運較平淡，需主動與異性互動才能提高機會。投資上應謹慎為妙，不過，有閒錢的話可以投資較穩妥的基金。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★★★☆☆
巨蟹座
工作忙碌，無暇顧及感情。
整體運：★★★★☆
工作幹勁十足，特別在意他人的眼光，卯足了勁表現自己，值得慶幸的是收效也佳，讓你贏得許多掌聲與喝采。感情運相對較弱，單身者與異性接觸較多，但僅止於工作關係。偏財運優，可抽獎、買彩券，中獎機率高。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
獅子座
照本宣科更適合今天的你。
整體運：★★★☆☆
工作上稍微偷懶一點，按照上司的安排工作反而容易受到好評；今天乾脆就讓自己輕鬆一點吧，不是必要的約會就取消好了，給自己多點時間；靜下心，學習專業知識，會讓整個人充實。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
處女座
可別把愛情當遊戲。
整體運：★★☆☆☆
愛情需要兩個人的精心呵護，他對你很好且不求回報，不過也不要因此而不顧他的感受哦！偏財來得太快，讓你還沒來得及抓住它便失蹤了；感覺工作相當辛苦，卻又不願尋求幫助，死要面子活受罪。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
天秤座
好事連連。
整體運：★★★★★
今天可謂人逢喜事精神爽，有了老天爺的相助，連緣份都來得快。不要僅僅局限於眼前的利益，好機會其實還在更遠的地方。事業運極佳，身邊的朋友易助你挖掘出自身潛力，進而將事業運推向最高點。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★★
財運：★★★★☆
天蠍座
全心全意的做好自己。
整體運：★☆☆☆☆
你與其他異性朋友往來得過於親密，會讓另一半發生誤會哦；有時間去做些健身活動，今天久坐易讓身體痠痛；溝通與表達能力有待加強，不明確的溝通極易讓對方發生理解上的錯誤。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★☆☆☆☆
射手座
下定了決心，只管行動就好。
整體運：★★★★☆
另一半鋒芒畢露，令你情緒略受影響，心態持平才是關鍵；財運良好，今天不妨嘗試一些短期投資，發展趨勢頗好；工作中與同事相處融洽，氛氛濃厚，懂得用心經營人際關係，你會更得人心。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
摩羯座
想法易獲得肯定，是較平順的一天。
整體運：★★★☆☆
感情甜蜜，在溝通中拉近兩人的距離，不過，別輕易答應對方的要求，如果做不到會影響兩人的感情。今天上司會把一些讓你感到新鮮的任務交給你來做，因興趣濃厚而完成得較出色，還會小有進財。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
水瓶座
自信一面凸顯，魅力十足。
整體運：★★★☆☆
充滿自信的一天，單身女孩化個淡妝出席朋友間的派對會有意想不到的收穫。工作辛苦也覺得值得，喜歡這種充實的感覺，讓你有種十足的成就感。不過，意外之財切忌不可貪得，小心偷雞不成蝕把米。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
雙魚座
運勢頗佳。
整體運：★★★★☆
今天出門在外，碰到過去暗戀對象的機率很高，注意儀態，方能引起對方的注意；從事服務業的人，保持優質的服務態度，今天獲得意外財富的機率很高；因人際關係良好，工作上易得貴人相助。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
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天秤座整體運勢達 5 星，文中形容為好事連連、人逢喜事精神爽，且事業運極佳，朋友也容易提供助力，屬於今日最亮眼的星座。 射手座財運良好，適合嘗試短期投資，但仍要保持冷靜；工作方面與同事相處融洽，人際氛圍佳，若用心經營關係，會更受歡迎。 牡羊座、雙子座與天蠍座都被提醒要注意情緒管理與溝通，尤其避免把不滿悶在心裡，或因表達不清造成誤會，以免影響感情與工作。
精華 FAQ
天秤座整體運勢達 5 星，文中形容為好事連連、人逢喜事精神爽，且事業運極佳，朋友也容易提供助力，屬於今日最亮眼的星座。
射手座財運良好，適合嘗試短期投資，但仍要保持冷靜；工作方面與同事相處融洽，人際氛圍佳，若用心經營關係，會更受歡迎。
牡羊座、雙子座與天蠍座都被提醒要注意情緒管理與溝通，尤其避免把不滿悶在心裡，或因表達不清造成誤會，以免影響感情與工作。
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