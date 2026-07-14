7月14日星座運勢 獅子座愛情運佳 摩羯游刃有餘
牡羊座
愛情甜蜜，容易獲得他人的理解。
整體運：★★★★☆
今天需要處理的事情很多，工作繁重，讓你內心苦悶，不過回到家中有另一半的關愛，又能讓你感受到溫暖，重新取得平衡。財運不錯，業務工作者藉由積極拓展能有機會獲得額外收入。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
金牛座
運勢平順，有利拓展人脈。
整體運：★★★☆☆
今天你與異性接觸頗有風度，易讓人心生好感，言語間多一些幽默，無疑將令異性主動靠近。工作上獨自創業的想法強烈，但一定要做好本職工作，對你日後的創業會有幫助。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
雙子座
今天犯小人，與人相處要多留些心眼。
整體運：★★☆☆☆
一些小的失誤會讓別有用心的人加以利用，中傷你和另一半之間的感情，不要任其發展下去，會對你們辛苦建立起來的感情產生很壞的影響。今天多閱讀有關職場策略的書籍，對今後工作大有好處。
愛情運：★☆☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
巨蟹座
千萬別試圖去改變對方。
整體運：★☆☆☆☆
如果只是抱怨對方，問題是解決不了的，不過對於你的欣賞他卻樂意接受，所以遇事時應多用鼓勵讚美的言語去激勵他；工作中不應為取悅上司而附和他的決定，這樣會讓你失去大多數人支持；有考試的學生會比較怯場，調整好心態，使身心都放鬆。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★☆☆☆☆
獅子座
愛情運相當好的一天。
整體運：★★★★★
熱心的友人為你牽紅線的話，可別拒絕，有機會找到夢中情人。工作者在團隊合作中的表現可圈可點，同事稱讚有加。原本不看好的投資有了回報，錢包進帳不少。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
處女座
不積跬步，無以致千里。
整體運：★★★☆☆
今天工作上容易產生大材小用的失落感，需及時調整好心態，從簡單的工作中發現興趣。財運旺盛，輕鬆贏得不少投資回報，但是要特別注意財產安全，防止小人有可乘之機。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★★★
天秤座
積極向上，勇敢奮鬥。
整體運：★★☆☆☆
戀人之間突然不理不睬，讓你倍受煎熬，沉住氣後冷靜思索，才能讓戀情日趨明朗；跟風投資讓你虧損不少，停止跟風才能轉虧為贏；三天打魚兩天曬網，學習花費了不少時間，但效果不佳，還需加強學習的持續力。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★☆☆☆☆
天蠍座
多關注人際關係上微妙的變化。
整體運：★★★☆☆
事業運較差，有些工作上的問題還是自己解決比較好，牽扯他人反而更麻煩。社交運一般，與同事之間的相處不可太密切，他人的隱私還是少打聽為妙。財運攀高，有機會從身邊的人、事、物中發現商機。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★★☆
射手座
正面思考可帶來好運。
整體運：★★★★☆
今天是戀愛中人拜見家長的好日子，成功率頗高，帶點小禮物，效果還會更明顯。與合作夥伴的默契會得到實質上的進展，交流互助機會明顯增多。工作上非常積極，但欠缺機會，還需耐心等待。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
摩羯座
工作表現機會多，做事游刃有餘。
整體運：★★★☆☆
今天在工作上可以多元化運作，同時進行不同性質的事務也能得心應手，熟悉的領域或是感興趣的項目會有突破性的進展。購物慾望強烈，小心拿了一堆的商品，付帳時才發現錢不夠，會很尷尬。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★☆☆☆
水瓶座
放鬆心情，機會無處不在。
整體運：★★★★☆
身邊某位異性朋友和你說話時卻表現得有些異常，也許會有意外的桃花。切忌盲目投資，今天會遇到小小的財氣好運，把握得當便能有所收穫；陌生人一句不經意的提醒，便能激起你無限的創作靈感。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
雙魚座
忽冷忽熱的情緒，對工作影響頗大。
整體運：★★☆☆☆
只有適當地控制自己的情緒，在工作上才會暢通無阻，反之對自己很不利。財富的積累也不是一朝一夕的事情，不可抱著賭博的心態來投資，不然易損失慘重。偷閒出外走走，對安撫情緒很有效。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★★☆☆☆
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獅子座表現最亮眼，整體運與愛情運都達到5顆星，還有機會透過友人牽線遇到理想對象，同時工作合作與投資回報也相當不錯。 摩羯座工作上能多元處理事務，熟悉領域容易有突破，事業運相對不錯；但財運偏弱，購物慾強，容易買太多而結帳時發現預算不足。 雙子要防小人與感情被挑撥，巨蟹別想改變對方並避免討好上司，雙魚則要控制情緒、避免賭博式投資，否則都可能影響工作與財務。
精華 FAQ
獅子座表現最亮眼，整體運與愛情運都達到5顆星，還有機會透過友人牽線遇到理想對象，同時工作合作與投資回報也相當不錯。
摩羯座工作上能多元處理事務，熟悉領域容易有突破，事業運相對不錯；但財運偏弱，購物慾強，容易買太多而結帳時發現預算不足。
雙子要防小人與感情被挑撥，巨蟹別想改變對方並避免討好上司，雙魚則要控制情緒、避免賭博式投資，否則都可能影響工作與財務。
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