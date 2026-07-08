7月8日星座運勢 摩羯力不從心 水瓶幸運眷顧
牡羊座
精神恍惚，工作心不在焉。
整體運：★★☆☆☆
熱心助人卻得不到感激，反而被誤會，真是費力不討好，這讓你感到內心鬱悶。事業上，別太過於執著以往的成就，稍做改變就易看到新的希望。進財管道不多，要減少不必要的應酬才能節省開支。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
金牛座
借助好運勢，解決延宕已久的問題。
整體運：★★★★★
好的企畫、好的建議，在今天特別容易得到大家的支持與贊同；把以前在工作中遇到的問題拿到今天來討論，也能得到同仁幫助。愛情運也不錯，就算有些地方做得不夠好，對方也會諒解。運動量大的活動會讓整個身心都舒暢。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★★
財運：★★★★☆
雙子座
人氣上升，社交活動是開心的時刻。
整體運：★★★☆☆
見多識廣者，今天有機會表現口才，扮演傳道者的角色，七分知識加上三分幽默，吸引眾人目光。單身者稍微留心，就會發現異性投來的強力電波。投資運一般，採取動靜皆宜的操作方式，才有希望得到更多回報。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
巨蟹座
想到就能做到。
整體運：★★★★☆
太遠的幸福觸碰不到，還是眼前的快樂最為真實，身邊有異性正在默默為你付出。賺錢雖然辛苦，但並不影響獲得辛勞成果時的喜悅。工作實力大為彰顯，易得到上司、同事的認同。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★★
財運：★★★☆☆
獅子座
別人的成功經驗成為你急功近利的誘因。
整體運：★★☆☆☆
今天對感情的期待過高，因此在現實相處的過程中，你會感到些許失落。在身邊資訊的影響下，你期望透過投資獲得大且快速的回報，但大的投資，也將意味著更高的風險。工作非常努力，雖然不能馬上看到成效，但仍有小小的滿足感。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
處女座
運勢普通，注意自己的言行。
整體運：★★★☆☆
今天有點衝動，很容易與對方發生爭執，如果沒有特別的事情不妨單獨行動，保持距離會更好。工作上宜交友，出門在外可遇到不錯的客戶。生活方面，請客、吃飯反而有助於增運。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
天秤座
期望不要太高哦！
整體運：★★★★☆
今天與另一半因誤會而鬧起情緒，想想以前甜蜜的事情能讓你消消氣；今天有時間去逛商場，雖然有錢財支出，但也會因此得到意外收穫；雖然工作時的態度有些慵懶，但不錯的貴人運可幫你順利度過這一天。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
天蠍座
被動的一天，運勢不佳時更應謹言慎行。
整體運：★☆☆☆☆
感情上，今天和對方看似相處不錯，但對方愛管東管西，讓你覺得很煩人，沒有自由的空間。沒有特別重要的事需要操勞，但煩心的瑣事仍會讓你感到疲憊。財運也較低迷，管住錢包就是勝利。
愛情運：★☆☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★☆☆☆☆
射手座
愛心改變運勢。
整體運：★★★☆☆
有意想不到的人打電話給你，讓你心花怒放；財運平平，但花錢的地方可不少，吹牛裝闊的你少不了一頓大餐的開銷；今天的表達溝通能力很強，可以做些新客戶的拜訪工作。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★☆☆☆
摩羯座
感受到阻力，有點力不從心。
整體運：★★☆☆☆
已婚者與另一半的關係發生微妙變化，難以瞭解對方的心思，若放任不理，矛盾會不斷擴大。下午運氣較弱，工作要細心一些，稍有疏忽就會出錯。有貴人指引發財之路，注意把握。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
水瓶座
幸運女神眷顧，好消息不斷。
整體運：★★★★☆
今天多聽他人談話，不論是八卦還是新聞，都能讓你獲得有利的訊息，對工作有利。有暗戀對象的人，可從旁人的口中知道對方的近況，讓你充滿信心。傍晚運氣最旺盛，遇到心儀的對象不妨大膽表白。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
雙魚座
勿把得失看得太重。
整體運：★★★☆☆
戀情過於平淡，彼此缺乏激情，適時唱首情歌，有調節感情的作用；手氣不錯，可以到牌桌上玩樂一番，進財的機率很大，但不可貪心，否則只會讓你得不償失；求職易受他人影響而變得猶猶豫豫，小心因此錯過好的工作。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
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金牛、巨蟹與水瓶整體表現最亮眼，容易得到支持、認同與好消息。金牛適合處理延宕問題，巨蟹工作實力受肯定，水瓶則可從資訊與貴人運中獲利。 天蠍與摩羯要多留意情緒和互動細節。天蠍容易覺得受管束、心生煩躁；摩羯則可能與另一半出現微妙變化，工作上也要避免粗心失誤。 整體建議偏向保守，避免衝動投資與過度花費。獅子容易被快速回報吸引而忽略風險，射手支出較多，天蠍更要管住錢包，水瓶與雙魚則較有財運。
精華 FAQ
金牛、巨蟹與水瓶整體表現最亮眼，容易得到支持、認同與好消息。金牛適合處理延宕問題，巨蟹工作實力受肯定，水瓶則可從資訊與貴人運中獲利。
天蠍與摩羯要多留意情緒和互動細節。天蠍容易覺得受管束、心生煩躁；摩羯則可能與另一半出現微妙變化，工作上也要避免粗心失誤。
整體建議偏向保守，避免衝動投資與過度花費。獅子容易被快速回報吸引而忽略風險，射手支出較多，天蠍更要管住錢包，水瓶與雙魚則較有財運。
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